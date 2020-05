PANDEMIA. Il Coronavirus accelera in Sud America, India, Russia

La pandemia ha accelerato la sua corsa in America Latina, Russia e nel subcontinente indiano il 22 maggio, mentre le curve si sono appiattite ed è in corso la riapertura in gran parte dell’Europa, dell’Asia e degli Stati Uniti. Molti governi dicono di dover spostare l’attenzione sul salvataggio di posti di lavoro che stanno scomparendo con la stessa rapidità con cui il virus può diffondersi. Negli Stati Uniti e in Cina, le due maggiori economie del mondo, la disoccupazione è in aumento.

Il presidente della Federal Reserve ha stimato che fino a un americano su quattro potrebbe essere disoccupato, mentre in Cina gli analisti stimano che circa un terzo della forza lavoro urbana è disoccupata, riporta Ap.

L’India ha visto il più grande picco in un solo giorno dall’inizio della pandemia, mentre il Pakistan e la Russia hanno registrato il più alto numero di morti. La maggior parte dei nuovi casi indiani si sono verificati in Bihar, dove migliaia di persone sono tornate a casa dal lavoro nelle città. Le due nazioni più popolose dell’America Latina – Messico e Brasile – hanno registrato un numero record di nuovi casi e di morti quasi ogni giorno questa settimana, alimentando le critiche ai loro presidenti, che hanno rallentato le chiusure per cercare di limitare i danni economici.

I casi sono aumentati e le unità di terapia intensiva sono state messe in crisi anche in Perù, Cile ed Ecuador. Il Brasile ha riportato più di 20mila morti e 300mila casi confermati il 21 maggio, ed è il terzo paese più colpito al mondo in termini di infezione secondo i dati ufficiali. Gli esperti considerano entrambi i numeri sottostimati a causa della diffusa mancanza di test.

Il presidente Jair Bolsonaro ha deriso la gravità del virus e ha condotto una campagna attiva contro i tentativi dei governatori di limitare il movimento e il commercio. Bolsonaro ha licenziato il suo ministro della Salute per aver sostenuto i governatori, il suo successore si è dimesso dopo aver apertamente dissentito con Bolsonaro sulla idrossiclorochina, pubblicizzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come una valida cura contro il coronavirus.

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha minimizzato la minaccia per settimane, continuando a viaggiare per il Paese dopo il primo caso confermato del Messico. Ha insistito sul fatto che il Messico era diverso, che i suoi forti legami familiari e la sua etica del lavoro lo avrebbero fatto sopravvivere. Il paese sta ora registrando più di 400 morti al giorno, e le nuove infezioni non hanno ancora raggiunto il picco massimo. Nel frattempo il governo messicano ha spostato l’attenzione sulla riattivazione dell’economia. Le miniere, le costruzioni e parti della catena di fornitura automobilistica nordamericana hanno potuto riprendere le attività questa settimana.

In Russia I funzionari sanitari hanno registrato 150 morti in 24 ore, arrivando al totale di 3.249. ma c’è molto scetticismo sui dati forniti da Mosca. Il primo Ministro Mikhail Mishustin, lui stesso guarito dal coronavirus, ha detto che solo 27 regioni su 85 sono pronte a revocare gradualmente i loro blocchi. Almeno tre ministri hanno contratto la malattia, così come il portavoce del Cremlino.

Maddalena Ingroia