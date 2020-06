PANDEMIA. A Mosca un libro contro il coronavirus

Centinaia di moscoviti hanno affollato la fiera del libro all’aperto nella Piazza Rossa il 6 giugno, anche se alcune case editrici hanno scelto di non andare, dato che le autorità cittadine hanno mantenuto effettive la maggior parte delle restrizioni sui coronavirus. Gli organizzatori della Fiera annuale del libro, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di 300.000 persone, hanno attuato numerose misure per arginare la diffusione del virus, come ad esempio sedie distanziate di un metro e controlli della temperatura all’ingresso.

«O si piange la crisi dell’industria o si va a partecipare alla fiera del libro con tutte le precauzioni del caso», ha detto Natalia Eihwald della casa editrice per bambini Kompas-Gid, una delle circa 180 case editrici con stand negli spazi della fiera. Lei e i suoi colleghi hanno dovuto sottoporsi ai test del coronavirus prima dell’evento, che ha attirato fino a 600 visitatori nelle ore successive all’apertura, riporta Reuters.

Alcuni editori indipendenti si sono però rifiutati di partecipare, citando il possibile rischio per la salute: «Non vogliamo mettere a rischio i nostri dipendenti, i nostri autori e i nostri lettori», ha dichiarato Pavel Podkosov, direttore generale della casa editrice Alpina Non-Fiction, che ha perso fino al 60% del suo fatturato a causa del blocco rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. «Partecipare sarebbe come allestire un carnevale in un reparto ospedaliero, il che non ci sembra molto divertente», ha aggiunto Podkosov.

La maggior parte delle restrizioni di isolamento rimarrà in vigore a Mosca almeno fino al 14 giugno e i grandi eventi pubblici sono ancora vietati. Poiché la Piazza Rossa è controllata dal governo federale, la fiera del libro organizzata dallo stato è riuscita ad andare avanti.

Insieme alle misure di distanziamento sociale e ai controlli della temperatura, l’ente di controllo della sicurezza dei consumatori, Rospotrebnadzor ha ordinato la pulizia frequente del sito della fiera del libro e l’uso obbligatorio di mascherine e guanti.

L’organizzatore dell’evento, l’agenzia di stato russa responsabile della stampa e della comunicazione, Rospechyat, ha dichiarato che si tratta di un modo importante per sostenere l’industria editoriale. Dal 1° giugno, Mosca ha permesso ai residenti di riprendere le attività all’aperto e le passeggiate per brevi periodi. Anche alcuni negozi, tra cui le librerie, hanno riaperto.

Lucia Giannini