PAKISTAN. Megamulta internazionale a Islamabad: pignoramento globale

I beni immobiliari pakistani con sede negli Stati Uniti e in Francia sono a rischio di confisca in quanto un tribunale del Regno Unito si sta muovendo per far rispettare un decreto del tribunale arbitrale che gli ha inflitto una multa di 5,9 miliardi di dollari per aver ritrattato un contratto di 28 anni per la ricerca dell’oro con società minerarie straniere.

Questo mese, un tribunale delle Isole Vergini britanniche ha ordinato di stabilire un valore sul Roosevelt Hotel di New York e sullo Scribe Hotel di Parigi come parte di un pignoramento delle proprietà della Pakistan International Airlines Investment Ltd, Piail, una società statale ufficialmente registrata nelle Isole Vergini britanniche.

Nel luglio 2019 l’International Center for Settlement of Investment Disputes, Icsid, tribunale arbitrale gestito dalla Banca Mondiale, ha inflitto al Pakistan con una multa di 5,9 miliardi di dollari per aver revocato nel 2011 una licenza di esplorazione mineraria e aurifera detenuta da Tethyan Copper Company, Tcc, joint venture tra Barrick Gold Corporation of Australia e Antofagasta Plc del Cile. Tcc aveva chiesto un risarcimento del valore di 8,5 miliardi di dollari per la risoluzione anticipata del Chagai Hills Exploration Joint Venture Agreement, un contratto originariamente firmato nel 1993 tra il governo provinciale pakistano di Balochistan e la società mineraria australiana Broken Hill Property, Bhp, per i diritti sulla miniera di Reko Diq, poi passato a Tcc, che ha amministrato le miniere d’oro e di minerali dal 2008 fino al momento in cui è stato avviato il procedimento legale contro la risoluzione dell’accordo, riporta Asia Times.

Conosciuta per le sue enormi riserve di oro e rame, si stima che la miniera Reko Diq abbia il quinto deposito d’oro più grande del mondo. Situata in una piccola zona desertica di Chagai nel Balochistan nord-occidentale, la miniera è vicina al confine tra Iran e Afghanistan. La sua produzione annuale è stimata in 200.000 tonnellate di rame e 250.000 once d’oro derivate da 600.000 tonnellate di concentrato. La valutazione del Tcc stima il profitto annuale delle miniere a circa 1,14 miliardi di dollari per il rame e 2,5 miliardi di dollari per l’oro, per un totale di 3,64 miliardi di dollari all’anno. Il calcolo del Tcc stima il profitto totale per i 55 anni di vita della miniera a 200 miliardi di dollari, che è molto meno di quanto stimato da stime indipendenti che stimano la cifra a 500 miliardi di dollari.

Quando Tcc si è rivolta all’Alta corte pakistana nel novembre 2019 per far rispettare il verdetto del tribunale, le autorità pakistane si sono attivate per ottenere una sospensione dell’enorme multa, che all’epoca rappresentava quasi il 2% del prodotto interno lordo del Pakistan. Il tribunale ha dato ragione alla società australiana, imponendo una sanzione di 4,08 miliardi di dollari e una multa di 1,87 miliardi di dollari di interessi al Pakistan.

Maddalena Ingrao