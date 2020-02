OPEC. Il coronavirus fa una nuova vittima: il prezzo del petrolio

I futuri petroliferi hanno perso i loro “guadagni anticipati” il 6 febbraio, nonostante le possibili azioni del gruppo di produttori dell’Opec+ per contrastare il previsto calo della domanda di petrolio come conseguenza dell’epidemia di coronavirus. Un gruppo tecnico dell’OPEC+ ha raccomandato un taglio provvisorio della produzione petrolifera di 600.000 barili al giorno (bpd), anche se la Russia non ha ancora dichiarato la sua posizione in merito, secondo Reuters.

I future del Brent sono scesi di 88 centesimi a 54,40 dollari al barile, mentre i future del West Texas Intermediate degli Stati Uniti sono scesi di 29 centesimi a 50,46 dollari.

Il Comitato tecnico congiunto non è un organo decisionale, ma fornisce consulenza al gruppo Opec+ che comprende l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e gli alleati guidati dalla Russia.

C’è stato però un certo sostegno ai prezzi, grazie all’ottimismo che le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti si stanno allentando.

La Cina ha detto che l’anno scorso, dopo la firma di un accordo commerciale di Fase 1 tra i due paesi, avrebbe dimezzato le tariffe aggiuntive applicate a 1.717 merci statunitensi. «Questo rende più raggiungibile l’obiettivo della Cina di aumentare i suoi acquisti negli Stati Uniti a 200 miliardi di dollari nei prossimi due anni», ha detto Jbc Energy in un comunicato.

I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 20% da quando hanno raggiunto il loro massimo quest’anno, l’8 gennaio, a causa delle preoccupazioni che il virus porterà a una riduzione della domanda e a segnali di eccesso di offerta. L’indice di forza relativa, un indicatore tecnico di mercato che misura lo slancio di acquisto e di vendita, suggerisce che i prezzi sono scesi troppo, troppo velocemente e che gli investitori potrebbero acquistare future in risposta.

Negli ultimi due giorni, le materie prime, le azioni e gli altri mercati sono stati sostenuti da notizie non confermate di un possibile progresso nella produzione di farmaci per contrastare il coronavirus, che ha bloccato i trasporti e limitato l’attività industriale in Cina. Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha minimizzato le segnalazioni di “scoperte” di farmaci “rivoluzionari”.

Le catene di approvvigionamento delle materie prime in Cina sono state perturbate al punto che le vendite a breve termine di petrolio greggio, insieme al gas naturale liquefatto, sono scese a quasi zero questa settimana.

Luigi Medici