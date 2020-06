NUOVA ZELANDA. Il coronavirus è stato sradicato. Torna la socialità

La Nuova Zelanda sembra aver completamente eliminato il coronavirus – almeno per ora – dopo che i funzionari sanitari hanno detto l’8 giugno che l’ultima persona infetta conosciuta si era ripresa. L’annuncio è stato accolto con gioia in tutto il Paese e significa che la nazione di 5 milioni di persone sarà tra le prime a riaccogliere folle di tifosi negli stadi sportivi, ad andare a concerti affollati e a rimuovere le restrizioni sui posti a sedere dai voli.

Sono passati 17 giorni dall’ultimo nuovo caso segnalato, durante i quali sono state testate altre 40mila persone, portando il numero totale testato a circa 300mila, riporta Ap. Lunedì 8 giugno è la prima volta da fine febbraio che non ci sono stati casi attivi.

Il primo ministro Jacinda Ardern ha detto di essere fiduciosa che la Nuova Zelanda abbia fermato la diffusione del virus, ma deve ancora essere preparata ad altri casi: «Siamo fiduciosi di aver eliminato la trasmissione del virus in Nuova Zelanda per ora, ma l’eliminazione non è un punto nel tempo, è uno sforzo sostenuto» ha detto in una conferenza stampa. «Quasi certamente vedremo di nuovo dei casi qui, e voglio dire che ancora una volta, quasi certamente vedremo di nuovo dei casi qui, e questo non è un segno che abbiamo fallito, è la realtà di questo virus. Ma se e quando ciò si verificherà, dobbiamo essere sicuri – e lo siamo – di essere preparati».

«È probabile che vengano importati più casi man mano che le persone entrano nel paese. Per ora, il confine rimane chiuso a tutti tranne che ai cittadini e ai residenti, con alcune limitate eccezioni. Tutti quelli che entrano devono essere messi in quarantena», ha poi detto, ripresa da GlobalNews.

Ardern ha annunciato che il Gabinetto ha accettato di rimuovere quasi tutte le rimanenti restrizioni sui virus a partire da mezzanotte, ad eccezione delle restrizioni sulle frontiere.

Gli esperti dicono che una serie di fattori hanno aiutato la Nuova Zelanda a debellare la malattia. La sua posizione isolata nel Pacifico meridionale le ha dato il tempo vitale per vedere la devastante diffusione del virus in altri Paesi. Ardern ha anche agito con decisione imponendo un rigido blocco all’inizio dell’epidemia. Poco più di 1.500 persone hanno contratto il virus in Nuova Zelanda, di cui 22 sono morte.

Ardern ha detto che il suo governo si concentrerà sui confini del Paese, dove l’isolamento e la quarantena continueranno.

