NIGERIA. Spazzate via oltre 2 milioni di tonnellate di riso

Le inondazioni hanno spazzato via almeno due milioni di tonnellate di riso in Nigeria, il secondo più grande importatore del grano. Si tratta di oltre il 25% della produzione nazionale precedentemente prevista di 8 milioni di tonnellate, secondo le stime di un’organizzazione di agricoltori.

Almeno 450.000 ettari, riporta Bloomberg, sono stati distrutti nel Kebbi, il principale stato produttore di riso del Paese, secondo Mohammed Sahabi, il presidente della Rice Farmers Association of Nigeria. I coltivatori avevano puntato a un contributo di 2,5 milioni di tonnellate nel paniere nazionale, ma ora raggiungeranno meno del 20% dell’obiettivo. Anche gli agricoltori di altri cinque stati – Kano, Nigeria, Enugu, Jigawa e Nasarawa – hanno riportato danni.

«Anche se abbiamo sentito la previsione di inondazioni per quest’anno, non ci aspettavamo che i danni fossero di questa portata (…) Il nostro obiettivo a livello statale era di 2,5 milioni di tonnellate quest’anno, ma ora stiamo guardando solo 500.000 tonnellate di raccolto», ha detto Sahabi.

Quasi 50 persone sono morte quest’anno nelle inondazioni nigeriane, perché le piogge torrenziali hanno causato lo straripamento dei due fiumi principali del paese più popoloso dell’Africa, secondo la National Emergency Management Agency, Nema L’agenzia aveva avvertito che almeno 28 dei 36 stati dell’Africa occidentale erano a rischio di inondazione a causa delle forti piogge. Sono state colpite anche altre colture come il sorgo, il miglio e il mais.

«C’è una elevata preoccupazione che potremmo avere problemi alimentari a causa delle inondazioni e per le sfide esistenti in materia di insicurezza (…) È ancora troppo presto per sapere quanto sarà stato devastante l’impatto», ha detto Kabir Ibrahim, capo dell’Associazione di tutti gli agricoltori della Nigeria.

La produzione di riso della Nigeria è stata di circa 6,7 milioni di tonnellate negli ultimi tre anni, con un calo delle importazioni di 200.000 tonnellate nel 2020 rispetto a 1,2 milioni di tonnellate dell’anno scorso, mentre i consumatori sensibili al prezzo passano ai prodotti di base locali, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Maddalena Ingrao