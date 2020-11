NAGORNO KARABAKH. Yerevan nel caos dopo l’annuncio della sconfitta

I leader di Armenia, Azerbaigian e Russia hanno firmato un accordo per porre fine ai combattimenti del Nagorno-Karabakh a partire dal 10 novembre, scatenando disordini nella capitale armena con i manifestanti che hanno preso d’assalto gli edifici governativi.

Il primo Ministro armeno Nikol Pashinian ha annunciato l’accordo per la prima volta in un post sui social media del mattino presto, dicendo di aver firmato una dichiarazione con i presidenti di Russia e Azerbaigian sulla “fine” della guerra per la guerra del Nagorno-Karabakh all’1:00 del mattino, ora locale. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente azero Ilham Aliyev hanno poi confermato l’accordo, che prevede il dispiegamento a lungo termine delle forze di pace russe.

«Crediamo che gli accordi raggiunti creeranno [le] condizioni necessarie per una soluzione a lungo termine e completa della crisi intorno al Nagorno-Karabakh su basi eque e nell’interesse del popolo armeno e azero», ha detto Putin dell’accordo, riporta Rferl. L’annuncio del 10 novembre arriva con l’annuncio che le forze azerbaigiane hanno ottenuto importanti guadagni sul campo di battaglia nelle sei settimane di conflitto durato decenni, comprese le notizie che si stavano avvicinando alla capitale della regione, Stepanakert.

«Ho preso una decisione molto difficile per me e per tutti noi. Ho preso questa decisione come risultato di un’analisi approfondita della situazione militare e di una valutazione delle persone che la conoscono meglio», ha scritto Pashinian su Facebook.

Pashinian ha detto che fornirà maggiori informazioni nei prossimi giorni, aggiungendo che l’accordo è «la migliore soluzione possibile per la situazione attuale».

Il leader di dell’Artsakh / Nagorno-Karabakh, Arayik Harutiunian, ha detto di aver concordato con Pashinian di porre fine alle ostilità con l’Azerbaigian «data l’attuale terribile situazione»e di evitare di perdere completamente l’enclave separatista. Il contraccolpo dell’annuncio è stato rapido: migliaia di manifestanti inferociti hanno preso d’assalto gli edifici governativi e il parlamento. I partiti dell’opposizione hanno chiesto le dimissioni di Pashinian.

Aliyev ha detto in un incontro online con Putin che l’accordo trilaterale sarebbe stato un punto cruciale per la risoluzione del conflitto. Ha anche detto che la Turchia parteciperà al mantenimento della pace per monitorare il cessate il fuoco.

Secondo l’accordo, l’Azerbaigian manterrà il territorio del Nagorno-Karabakh e delle aree circostanti catturate durante il conflitto. Chiede inoltre alle forze armene di consegnare alcune aree che ha tenuto al di fuori dei confini del Nagorno-Karabakh, tra cui il distretto orientale di Agdam e l’area occidentale di Kalbacar.

Gli armeni rinunceranno anche alla regione di Lachin, dove una strada collega il Nagorno-Karabakh all’Armenia. L’accordo prevede che un’area di 5 chilometri di larghezza nel cosiddetto Corridoio di Lachin rimanga aperta e sia protetta da circa 2.000 forze di pace russe. L’accordo prevede anche che i servizi di frontiera russi controllino un nuovo corridoio di trasporto attraverso l’Armenia che colleghi l’Azerbaigian alla sua exclave occidentale di Naxcivan, circondata da Armenia, Iran e Turchia.

Aliyev l’8 novembre aveva detto che le forze azere avevano preso Shushi / Susa, aprendo la strada verso Stepanakert a soli 10 chilometri di distanza; Shushi si trova anche lungo la strada principale che collega Stepanakert con l’Armenia.

Migliaia di persone sono fuggite dal Nagorno-Karabakh negli ultimi giorni verso l’Armenia.

Redazione