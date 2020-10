NAGORNO KARABAKH. I russi abbattono droni turchi vicino alla loro base

In russo, il sistema di guerra elettronica noto come Krasukha è un jammer elettronico russo che avrebbe il merito di aver messo fuori combattimento almeno nove droni turchi armati Bayraktar usati dall’Azerbaigian per colpire l’Armenia. È stato portato in Armenia per contrastare l’uso di droni armati, come il Bayraktar, e di droni suicidi, come il proiettile vagante prodotto da Israele, alla sensibile base militare russa di Gyumri in Armenia, lontano dalla zona di conflitto del Nagorno-Karabakh.

I turchi hanno fortemente pubblicizzato il successo del Bayraktar in tre teatri, Siria, Libia e ora nel conflitto del Nagorno-Karabakh. La Turchia e l’Azerbaigian hanno rilasciato numerosi “video di attacchi” del drone che fa saltare in aria carri armati, veicoli corazzati e camion. Il Bayraktar è un drone armato abbastanza convenzionale che viene controllato utilizzando il sistema Gps. Il sistema di telecamere multispettrali Wescam MX-15D del drone è prodotto in Canada, mentre il suo motore BRP-Rotax che genera circa 100 cavalli di potenza è prodotto in Austria, riporta Asia Times.

Il Canada ha interrotto la vendita del sistema di telecamere Wescam alla Turchia a causa del suo utilizzo sui droni Bayraktar nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Ma il Canada ha taciuto sulle esportazioni di motori Rotax, anche se l’azienda austriaca è di proprietà della Bombardier Recreational Products canadese.

Senza dubbio ci sono altri componenti Bayraktar prodotti in Europa, negli Stati Uniti e altrove. Il Krasukha è una stazione di disturbo multifunzionale a banda larga prodotta da Kret, parte del Gruppo Rostec. Dal 2014 l’azienda è soggetta alle sanzioni statunitensi per le sue attività in Ucraina e in Crimea.

Kret è composta da più di 70 aziende associate nel settore dell’elettronica distribuite in tutta la Russia, mentre Kret stessa agisce come holding del gruppo manifatturiero con circa 50.000 dipendenti. Krakushka è stata progettata principalmente per proteggere le aree all’interno e intorno alle basi militari russe, dove il suo potente trasmettitore è in grado di oscurare i radar aerei. I russi, tuttavia, hanno trovato Krakuska utile anche per contrastare i droni armati.

Krakushka è stata usata con successo nella difesa della base aerea di Hmeymim in Siria, che è stata attaccata da droni armati. Un precedente attacco di tali droni aveva causato danni significativi alla base, distruggendo alcuni aerei, e allarmato i militari russi per una significativa vulnerabilità della base Hmeymim.

La stampa russa sostiene che almeno nove droni Bayraktar sono stati abbattuti il 19 ottobre. Alcune foto dei droni abbattuti sono state pubblicate dall’Armenia e sono apparse sulla stampa russa, principalmente su Avia.pro. Le foto mostrano i droni Bayraktar distrutti, ma nessun segno che siano stati colpiti dal fuoco di terra. Secondo la stampa, il sistema Krakushka ha causato gli schianti. La versione di Krakushka in uso in Armenia è l’ultimo modello di Krakushka-4. Il sistema è montato su camion, ma è usato principalmente per difendere le basi russe. Per quanto è noto, non è usato dalle forze armene, né è dispiegato nell’area del Nagorno-Karabakh.

Il Krakushka blocca le comunicazioni nello stesso modo in cui blocca i radar, ma non controlla i droni inceppati. Sembrerebbe che il drone Bayraktar non abbia la capacità di “tornare a casa” se perde il contatto con la sua stazione base e se i segnali Gps sono disturbati. La maggior parte dei droni con la capacità di tornare a casa si affida al Gps per farlo.

I russi hanno chiarito che i droni turchi sono stati abbattuti nello spazio aereo intorno alla base militare di Gyumri, che in Armenia è vicino al confine turco e a circa 487 chilometri dalla più vicina base principale azerbaigiana di Ganja. Il raggio di comunicazione dei droni turchi è di 150 chilometri, quindi gli azerbaigiani e i turchi avrebbero dovuto spostare il loro punto di lancio altrove per essere nel raggio operativo, a meno che il raggio di comunicazione non sia maggiore di quello segnalato.

Ma la domanda più profonda è perché gli azerbaigiani e i turchi dovrebbero far volare droni armati vicino alle basi russe, rischiando l’ingresso della Russia nel conflitto. Gyumri è la sede della 102a base militare russa controllata dal Distretto Militare Sud della Russia.

Antonio Albanese