MYANMAR. In fiamme le piazze contro il Golpe. I militari impongono il coprifuoco

Le strade del Myanmar si infiammano per le proteste dei dimostranti dopo il colpo di stato militare; e la giunta ha dichiarato il coprifuoco e ha preso altre misure per contenere le proteste. Lunedì 8 febbraio 2021 un nutrito gruppo di manifestanti si è riunito in un importante incrocio del centro di Yangon, mostrando slogan e cartelloni recanti la scritta “Rifiuta il colpo di Stato militare” e “Giustizia per il Myanmar”. Iniziata con poche centinaia di persone, la folla ha superato il migliaio a metà mattinata, raccogliendo anche l’appoggio degli automobilisti che passavano suonando il clacson, in segno di solidarietà.

Alcuni gruppi più piccoli si sono poi staccati dalla protesta principale per dirigersi verso la Pagoda Sule, che in passato è stato uno dei luoghi in cui la popolazione si è radunata per protestare contro le giunte precedenti. L’azione di lunedì è seguita alla protesta scoppiata domenica, che ha coinvolto decine di migliaia di dimostranti i quali hanno manifestato per chiedere la scarcerazione di Aung San Suu Kyi e di altre figure di spicco del suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, riporta Global News.

L’esercito del Myanmar ha però difeso le sue azioni e ha promulgato nuove restrizioni, esattamente una settimana dopo aver preso il controllo del governo e nel terzo giorno consecutivo di proteste che si sono intensificate in tutto il paese.

Nel suo primo discorso televisivo dalla presa di potere, Min Aung Hlaing ha ripetuto le rivendicazioni di frode nelle elezioni di novembre e ha detto che i militari terranno nuove elezioni e trasferiranno il potere al vincitore. Non ha specificato quando queste elezioni avranno luogo, anche se i militari avevano precedentemente dichiarato lo stato di emergenza per un anno. L’esercito ha imposto una serie di restrizioni sui raduni e le attività nelle più grandi città del paese, Yangon e Mandalay, a partire dall’8 fino a nuovo avviso.

Queste includono un coprifuoco dalle 8 di sera alle 4 del mattino, così come il divieto di assembramenti motorizzate e raduni di più di cinque persone. Sono in vigore in ogni comune.

Nel suo discorso, Min Aung Hlaing ha detto che la commissione elettorale non ha indagato correttamente sulle irregolarità delle liste elettorali o non ha permesso una campagna elettorale equa, riporta Bbc, che nota che la commissione non ha trovato prove a sostegno delle denunce di frode diffusa. Ha anche promesso che una commissione riformata avrebbe supervisionato un’altra elezione, e ha parlato di raggiungere una “democrazia vera e disciplinata”.

Coraline Ganga