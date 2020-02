MIGRANTI. Scontri e spari contro la polizia nelle isole greche

Il governo greco sperava di disinnescare le tensioni dopo le proteste per i progetti di nuovi campi per migranti su due delle sue isole, che mercoledì si sono trasformate in violenti scontri tra la polizia e i residenti locali, alcuni armati di cocktail Molotov e fucili da caccia.

Centinaia di residenti hanno attaccato gli agenti di polizia che sorvegliano i siti dei futuri campi di detenzione sulle isole di Lesbo e Chios. Una grande folla ha poi assediato per ore un campo dell’esercito di Lesbo, dove sono state alloggiate le squadre antisommossa.

Decine di agenti di polizia sono rimasti feriti durante i disordini, e il portavoce del governo greco ha detto che molti dei poliziotti antisommossa dispiegati nelle isole questa settimana sarebbero stati ritirati. I funzionari governativi per l’immigrazione hanno promesso di portare avanti i piani per sostituire i campi per migranti sovraffollati e squallidi con centri di detenzione più restrittivi. Ma i funzionari locali e i residenti si oppongono ai piani, e molti chiedono che nessun migrante rimanga sulle isole, riporta Ap.

Le autorità locali hanno dichiarato uno sciopero di 24 ore e hanno organizzato grandi manifestazioni di protesta che si sono trasformate in violenza il 26 febbraio. I funzionari greci hanno dichiarato che 43 agenti di polizia sono rimasti feriti a Lesbo, che vede il maggior numero di arrivi mentre i migranti attraversano il mare dalla vicina Turchia. Due hanno ferite alle gambe a causa di colpi di fucile, hanno detto i funzionari. Altri nove agenti sono rimasti feriti a Chios, dove una folla inferocita ha fatto irruzione in un albergo usato dalla polizia antisommossa, ha picchiato gli agenti che riposavano nelle loro stanze e ha gettato via le loro cose. La polizia ha detto che 10 manifestanti sono rimasti feriti in entrambe le isole.

Le isole greche del Mar Egeo sono il principale punto d’ingresso per i migranti che cercano una vita migliore nell’Unione europea. Gestire il flusso di persone – e il crescente malcontento tra i residenti dell’isola – è diventata la sfida principale per il governo di centro-destra del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

Lesbo, e in misura minore Chios, ricevono ogni anno decine di migliaia di persone in fuga dalla guerra o dalla povertà in Medio Oriente, Asia e Africa. I migranti attraversano la vicina costa turca su piccole imbarcazioni poco affidabili fornite dai contrabbandieri. In base a un accordo del 2016 tra l’Unione Europea e la Turchia, i migranti che raggiungono le isole devono rimanere lì fino a quando le loro richieste di asilo non vengono elaborate – e se queste vengono respinte, devono essere ritirate dalla Turchia.

Ma i ritardi nel processo di asilo, insieme all’aumento dei flussi migratori, hanno messo a dura prova il sistema e hanno portato a un forte deterioramento delle condizioni di vita nei campi esistenti, le cui popolazioni sono cresciute – nonostante le autorità greche abbiano spostato le persone giudicate vulnerabili verso la terraferma. Inoltre, i rimpatri in Turchia sono stati trascurabili.

Lesbo, con una popolazione permanente di 85.000 abitanti, conta oggi più di 21.000 migranti secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili. I residenti dell’isola e le autorità locali dicono di volere che tutti i richiedenti asilo siano trasferiti sulla terraferma. Si oppongono alla costruzione delle nuove strutture e vogliono che quelle vecchie vengano chiuse.

Quasi 60.000 migranti e rifugiati sono arrivati sulle isole greche l’anno scorso, quasi il doppio rispetto al numero registrato nel 2018, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

