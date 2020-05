MIGRANTI. Per mare o nel deserto: la Pandemia aggrava il limbo di chi fugge dalla povertà

In piena pandemia, la sorte di migliaia di migranti è in un limbo, poiché i governi hanno chiuso le frontiere e i porti.

Molti governi hanno dichiarato lo stato di emergenza, affermando che una crisi sanitaria come la pandemia da coronavirus richieda misure straordinarie. Tuttavia, queste misure sono andate a sommarsi alle leggi anti-immigrazione presenti in svariati ordinamenti nazionali. Le deportazioni nel deserto si verificano da anni in Nord Africa e oltre, e l’Europa è rimasta bloccata su come gestire la migrazione nel Mediterraneo dalla crisi migratoria del 2015. Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha fatto della migrazione un tema centrale della sua campagna del 2016 e ha promesso, senza successo, di porre fine ai passaggi di frontiera dal Messico da quando è entrato in carica.

Nel 2020, riporta Ap, il coronavirus ha cambiato la dinamica e ha permesso ai governi di reprimere ancora più duramente la situazione. Negli Stati Uniti, Trump sta usando una poco conosciuta legge sulla salute pubblica del 1944 per mettere da parte la legge americana sull’immigrazione. Per la prima volta dalla creazione del sistema di asilo negli Stati Uniti nel 1980, i messicani e i centroamericani che attraversano illegalmente il confine non hanno più nemmeno la possibilità di chiedere asilo. Vengono espulsi subito e rimpatriati in Messico nel giro di poche ore; i richiedenti asilo ai valichi di frontiera ufficiali sono anch’essi bloccati.

Quasi diecimila messicani e centroamericani sono stati “espulsi” in Messico meno di tre settimane dopo l’entrata in vigore delle nuove regole il 21 marzo, secondo le autorità doganali degli Stati Uniti. Anche nel Sahara, i migranti sono bloccati in condizioni di fortuna, dopo essere stati espulsi senza preavviso dai centri di detenzione in Algeria e in Libia. Le espulsioni non sono una novità, ma sono aumentate notevolmente con la chiusura delle frontiere con il coronavirus. Gruppi di decine di persone camminano per 10-15 chilometri attraverso il deserto, da una desolata terra di nessuno chiamata Punto Zero fino al villaggio di frontiera di Assamaka, nel vicino Niger. Lì, i nuovi arrivati devono rimanere in quarantena per 14 giorni. Dopo la quarantena, quelli provenienti dal Niger possono tornare a casa, ma gli stranieri vengono portati nei centri di transito delle Nazioni Unite in Niger, dove sono bloccati perché i viaggi aerei sono sospesi in entrata e in uscita. Alla fine di marzo, più di 800 persone sono arrivate in Niger con un’unica espulsione.

In Libia, il centro di detenzione per migranti di Kufra ha espulso quasi 900 uomini e donne dall’11 al 15 aprile, portandoli in camion o autobus attraverso centinaia di chilometri di sabbia e lasciandoli in una remota città del Ciad o in un posto di frontiera del Sahara in Sudan. Anche per i migranti che accettano di tornare a casa e possono raggiungere le proprie frontiere, non c’è garanzia che il loro paese d’origine li accetti, è il caso dei tunisini e degli egiziani espulsi dalla Libia.

Centinaia di migranti sono bloccati non solo nel deserto, ma anche in mare nel Mediterraneo e nel Golfo del Bengala. Dalla scorsa settimana, il Mediterraneo non è più pattugliato da imbarcazioni di soccorso gestite da gruppi di soccorso; centinaia di rifugiati rohingya sono bloccati in mare nel Golfo del Bengala; il governo del Bangladesh ha detto che non può sostenere un numero crescente di rifugiati in mezzo alla gestione della crisi del coronavirus.

Lucia Giannini