MESSICO. Le morti legate al coronavirus sono più di quelle ufficiali

Il registro dei certificati di morte a Città del Messico mostra che ci sono stati 4.577 casi in cui i medici hanno menzionato il coronavirus o Covid-19 come possibile o probabile causa di morte, più di tre volte il numero ufficiale di morti nella città. Il governo federale riconosce solo 1.332 decessi confermati a Città del Messico dall’inizio della pandemia, meno di un terzo di quelli rivelati dall’indagine, riporta Ap.

Il gruppo anticorruzione Mexicanos Contra la Corrupción ha dichiarato in uno studio uscito il 18 maggio di aver avuto accesso a un database dei certificati di morte emessi a Città del Messico tra il 18 marzo e il 12 maggio. Da questo documento è emerso che nelle note esplicative allegate a 4.577 certificati di morte, i medici hanno incluso le parole “SARS”, “COV2”, “COV2”, “COVid 19”, o “nuovo coronavirus”.

Il nome tecnico del virus è SARS-CoV-2. Le note che il gruppo ha contato includevano termini come “sospetto”, “probabile”, o “possibile” ruolo del virus nei decessi. In 3.209 dei certificati, è stato elencato come sospetto fattore contribuente insieme ad altre cause di morte, come polmonite, insufficienza respiratoria, shock settico o insufficienza d’organo multipla.

Solo 323 certificati elencano il coronavirus come causa di morte confermata; 1.045 altri certificati di morte elencano Covid-19, ma non specificano se è stato sospettato o confermato.

Il gruppo non ha detto come ha avuto accesso al database, che è stato conservato dai tribunali locali. Ma ha notato che i conteggi ufficiali hanno mostrato solo 1.060 morti per coronavirus durante quel periodo dal 18 marzo al 12 maggio.

Il sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riconosciuto che ci sono più morti di quante ne siano state ufficialmente segnalate, e ha detto che una commissione speciale esaminerà le cifre dei decessi. Il suo ufficio non ha risposto immediatamente alle richieste di commenti sul nuovo rapporto.

Il Messico esegue relativamente pochi test; solo circa 150.000 sono stati effettuati finora in una nazione di circa 125 milioni di persone. I funzionari federali riconoscono che alcune vittime sono morte senza essere state sottoposte a test e hanno promesso che i casi in cui i certificati di morte menzionano il coronavirus come possibile o probabile causa di morte sarebbero stati aggiunti ai pedaggi ufficiali. Ma hanno suggerito che questi casi “sospetti” sono solo un decimo dei decessi confermati dai test.

Città del Messico, con circa 9 milioni di abitanti, è stata la parte più colpita del Paese. Le ulteriori 3.245 morti di Città del Messico, se confermate o aggiunte ai conteggi ufficiali, porterebbero il bilancio nazionale dei morti dai 5.332 riportati dai funzionari federali lunedì a 8.577.

Maddalena Ingrao