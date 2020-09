MEDITERRANEO ORIENTALE. Mosca vuole fare da paciere tra Atene e Ankara

Il ministro degli Esteri russo ha dichiarato l’8 settembre che Mosca è pronta ad aiutare ad allentare le crescenti tensioni sulla ricerca di riserve energetiche da parte della Turchia nel Mediterraneo orientale e ha respinto ogni azione che possa portare ad un’ulteriore escalation. Sergey Lavrov ha detto che Mosca è pronta a intervenire e ad aiutare ad avviare i colloqui, se richiesto da tutti i Paesi coinvolti nello stallo.

«La Russia considera inaccettabile qualsiasi passo che potrebbe portare ad un’ulteriore escalation delle tensioni», ha detto Lavrov dopo i colloqui con la controparte cipriota Nicos Christodoulides. «Saremmo pronti a contribuire a costruire relazioni di buon vicinato nel caso in cui ciò ci venga richiesto da coloro che sono coinvolti», ha detto Lavrov, ripreso da The Peninsula, aggiungendo che Mosca ha ripetutamente invitato i leader della regione a «risolvere queste differenze attraverso il dialogo e all’interno di un quadro giuridico».

La Grecia e la Turchia si stanno confrontando nel Mediterraneo orientale nelle ultime settimane, mentre le navi turche per le ispezioni e le trivellazioni continuano a cercare il gas nelle acque in cui la Grecia e Cipro rivendicano diritti economici esclusivi. Le forze armate greche e turche hanno condotto esercitazioni militari nell’area per sottolineare la determinazione di entrambe le parti.

I membri dell’Unione Europea Grecia e Cipro accusano la Turchia di violare il diritto internazionale e di utilizzare una “diplomazia delle cannoniere”. La Turchia insiste nel difendere i suoi diritti e quelli dei turco-ciprioti fuggitivi sulla divisione etnica di Cipro con la loro legittima quota dei potenziali giacimenti di gas della zona. Christodoulides ha detto che le “azioni destabilizzanti” della Turchia stanno anche ostacolando i tentativi di riprendere i colloqui per la riunificazione di Cipro.

L’Ue sta pensando di imporre sanzioni più severe alla Turchia per le sue azioni “illegali” se i colloqui non riusciranno a porre fine allo stallo. La visita di Lavrov arriva un mese dopo che il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin di intervenire personalmente affinché la Turchia «sia convinta a cessare le sue azioni illegali».

