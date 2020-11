MAR CINESE MERIDIONALE. US Coast Guard contro la Guardia Costiera di Pechino

Un piano degli Stati Uniti per inviare le navi della Guardia Costiera verso le acque frequentate dalle navi cinesi aumenterà la determinazione di Washington a contenere l’espansione marittima di Pechino senza invitare a un confronto diretto. Stando a VoA, la Guardia Costiera degli Stati Uniti sta «strategicamente riportando in patria i “Fast Response Cutters” nel Pacifico Occidentale per proteggere gli interessi degli Stati Uniti e dei “partner della regione», aveva detto il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien il 23 ottobre. La tempistica è ancora in fase di elaborazione, ha fatto sapere il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti.

Le navi della Guardia Costiera controlleranno la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata che «minaccia la nostra sovranità, così come la sovranità dei nostri vicini del Pacifico e mette in pericolo la stabilità regionale», ha detto O’Brien. «La Cina ha la più grande flotta da pesca d’altura del mondo e le sue navi non sempre seguono i movimenti della flotta», ha detto il Comandante della Guardia Costiera Usa, l’Ammiraglio Karl Schultz «E il piano degli Stati Uniti non riguarda solo il pesce», ha detto.

L’aumento dell’attività della Guardia Costiera statunitense dovrebbe mostrare alla Cina che gli Stati Uniti risolvono di controllare l’attività cinese in generale senza rischiare un conflitto come farebbero le navi militari americane, credono gli esperti. Le navi della guardia costiera sono considerate come difensive, mentre le navi della marina militare sono attrezzate per lanciare attacchi.

Il governo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, invischiato in una serie di dispute con la Cina, ha aumentato la frequenza dei brevi passaggi delle navi della marina militare in un mare che la Cina contesta con Taiwan e quattro Paesi del Sudest asiatico. Vende armi anche ad alcuni dei rivali cinesi in quell’area, come Taiwan, e ha intensificato la collaborazione marittima asiatica con gli alleati occidentali come il Giappone.

Il Presidente eletto Joe Biden dovrebbe continuare a fare pressione sulla Cina dopo il suo insediamento. Brunei, Malesia, Filippine, Taiwan e Vietnam si contendono con Pechino la sovranità sulla via navigabile contesa, il Mar Cinese Meridionale. Sostenuta dalla terza forza armata più forte del mondo, la Cina ha sconvolto gli altri attori dal 2010.

Tommaso dal Passo