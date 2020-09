MAR CINESE MERIDIONALE. Tensione Cina-Indonesia al massimo livello

La situazione nel Mar Cinese Meridionale tra Indonesia e Cina è oramai arrivata a sfiorare lo scontro. Il governo indonesiano ha emesso una protesta formale all’ambasciatore cinese Xiao Qian per l’ultima intrusione del 12 settembre, in cui l’Agenzia indonesiana per la sicurezza marittima, Bakamla, ha detto che i cinesi hanno usato il termine specifico “linea a nove punti” nei messaggi radio con una nave pattuglia indonesiana.

Pur riconoscendo la sovranità indonesiana sul suo arcipelago più settentrionale, la Cina si è sempre rifiutata di fornire le coordinate esatte del confine delle nove linee, un’ampia fascia a forma di lingua del Mar Cinese meridionale che si estende nel Mare di Natuna settentrionale, riporta Asia Times.

L’ultimo incidente suggerisce che Giacarta potrebbe prima o poi doversi confrontare con il fatto che la Cina sta ora cercando di stabilire dei punti di riferimento per rivendicare i diritti di pesca tradizionali nelle acque indonesiane, in chiara violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, Unclos.

In molte località, la Marina cinese starebbe cercando di normalizzare la presenza delle sue navi militari per poi passare a far rispettare i diritti di pesca e il confine delle nove linee. Nella sua dichiarazione più schietta finora, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha detto ai giornalisti al culmine del confronto con l’Indonesia di gennaio: «Che la parte indonesiana lo accetti o meno, nulla cambierà il fatto che la Cina ha diritti e interessi sulle acque in questione». Alcuni analisti regionali ritengono che la Cina abbia intensificato la sua posizione per contrastare quella che vede come l’aggressione dell’amministrazione del presidente americano Donald Trump, sottolineata dagli schieramenti navali statunitensi e dalle affermazioni del segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Pompeo ha detto al vertice dei ministri degli Esteri Asean della scorsa settimana che Pechino non ha alcun rispetto per la democrazia nella regione e ha invitato le nazioni della regione a combattere la dominazione cinese e a tagliare i legami commerciali con le aziende cinesi con interessi nel Mar Cinese Meridionale.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nello stesso evento, ha negato che Pechino abbia rivendicato tutte le acque all’interno della linea delle nove linee come acque interne e territoriali, definendola una «deliberata confusione di concetti e una distorsione della posizione della Cina», sostenendo che, secondo l’Unclos, i «diritti storici dei Paesi dovrebbero essere rispettati».

Il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi ha usato la conferenza per avvertire gli Stati Uniti e la Cina, come ha fatto in precedenza, di non coinvolgere l’Indonesia e i suoi vicini del sud-est asiatico nella loro competizione nel Mar Cinese Meridionale.

A differenza della Malesia e delle Filippine, l’Indonesia ha adottato un approccio cinetico per proteggere il suo confine marittimo con quattro fregate della Marina Militare e due navi del ministero della Pesca che pattugliano l’area; mentre gli F-16 di Pekanbaru, con base a Pekanbaru, e i Boeing 737 e i CN-235, aerei da ricognizione marittima, che partono da Makassar nel Sulawesi meridionale, e una squadriglia di droni di fabbricazione israeliana con base nel Kalimantan occidentale che conducono regolari pattugliamenti sull’area di Natuna.

Luigi Medici