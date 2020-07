MAR CINESE MERIDIONALE. La contromossa di Pechino al Manifesto di Pompeo: affascinare l’Asean

Nelle ultime settimane la Cina si è affrettata a consolidare le relazioni con i suoi vicini del Sudest asiatico, con l’impegno di un ampio aiuto alla ripresa da parte di Covid-19 e di una cooperazione economica mirata specificamente ai Paesi amici di Washington, nel tentativo di evitare che si leghino agli Stati Uniti.

Mentre la rivalità tra Cina e Stati Uniti accelera verso un vero e proprio confronto, Pechino sta aumentando la pressione sui Paesi vicini per prevenire l’emergere di una coalizione ostile vicino al suo territorio.

Poco dopo che il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha attaccato la Cina per le sue rivendicazioni nel Mar Cinese Meridionale due settimane fa, il Ministro degli Esteri Wang Yi si è mosso per placare il Vietnam e le Filippine, mentre il Presidente Xi Jinping ha parlato al telefono con i leader in Thailandia e Singapore.

Mentre la Thailandia e le Filippine sono alleate del trattato di Washington e Singapore è stato a lungo un partner affidabile per la sicurezza degli Stati Uniti, il Vietnam ha continuato a fare perno verso gli Stati Uniti contro la Cina per la situazione nel Mar Cinese Meridionale.

Di conseguenza, questi Paesi e gli altri membri dell’Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico, Asean, sono sempre più combattuti tra Pechino e Washington, con la loro strategia di equilibrio, da tempo collaudata, sotto il suo più grande stress test, in mezzo ai crescenti rischi di un confronto diretto.

Le marine statunitensi e cinesi hanno condotto esercitazioni contemporanee nella regione all’inizio di questo mese, con due portaerei statunitensi della flotta del Pacifico dispiegate nel Mar Cinese Meridionale, in una delle più grandi dimostrazioni di potenza navale americana degli ultimi anni.

La dichiarazione di Pompeo ha rappresentato un pericoloso cambiamento nella politica di Washington sulla questione marittima: oltre a fornire un sostegno inequivocabile ai rivali cinesi nella disputa, la dichiarazione ha fatto parte della strategia di contenimento del presidente statunitense Donald Trump, che ha migliorato la strategia nei confronti della Cina in vista delle elezioni americane di novembre.

Durante i colloqui con i suoi omologhi del Vietnam e delle Filippine, Wang si è scagliato contro le mosse degli Stati Uniti, ritenute provocatorie in una situazione già tesa di suo. Durante un incontro on line di ore con il vietnamita Pham Binh Minh, che è anche vice primo ministro, Wang ha detto che gli Stati Uniti «hanno appiccato il fuoco» ovunque e hanno costretto i Paesi a schierarsi: «Il loro obiettivo è quello di creare tensione e disordini nella regione».

Xi ha anche fatto una sottile osservazione sul fatto di non schierarsi nella sua conversazione con il neo-eletto primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong, un giorno dopo il discorso di Pompeo, dicendo che la Cina avrebbe lavorato con Singapore per “superare le distrazioni” per “salvaguardare la sicurezza regionale”. Pechino ha anche presentato un accordo di libero scambio con il suo più stretto alleato regionale, la Cambogia, un contrappeso fondamentale per il Vietnam, in una mossa in gran parte simbolica per evidenziare la formidabile influenza economica della Cina nel Sud-Est asiatico.

Un giorno dopo l’incontro dei ministri degli Esteri con la Cina, il Vietnam ha firmato un memorandum d’intesa con gli Stati Uniti in cui Washington ha promesso di aiutare Hanoi a combattere le “intimidazioni illegali” contro i suoi pescatori in mare.

Mentre molti membri dell’Asean si rivolgono agli Stati Uniti per una collaborazione in materia di sicurezza, la Cina è stata il principale partner commerciale del blocco negli ultimi dieci anni. L’interdipendenza tra la Cina e i Paesi Asean è stata ulteriormente approfondita attraverso l’iniziativa Belt and Road, la politica estera e la strategia di investimento di Xi. Nei primi sei mesi di quest’anno, Asean ha superato l’Unione Europea per diventare il primo partner commerciale della Cina.

Luigi Medici