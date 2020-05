MAR CINESE MERIDIONALE. I marines di Pechino simulano la presa di Taiwan. Tensione alle stelle

In mezzo alle recenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale, un’esercitazione marittima è passata in gran parte inosservata, che potrebbe essere un importante messaggero del pensiero strategico della Cina, e di come le sue forze possano proiettare il potere in acque fortemente contese. L’esercitazione ha visto coinvolto People’s Liberation Army Marine Corps, ramo dell’esercito cinese che sta crescendo rapidamente mentre il PLA sviluppa forze di spedizione che possono operare più lontano dalle coste della Cina.

La forza del Corpo dei Marines cinesi è quasi triplicata negli ultimi tre anni a 35.000 uomini, secondo Jane’s Review. Il Corpo è diventato anche una presenza più visibile nel Mar Cinese Meridionale, riporta Philippines News.

Il 5 maggio i marines cinesi hanno effettuato un’esercitazione anti-pirateria nei pressi delle isole Paracel che ha mostrato le sue capacità ai paesi vicini in un momento di crescenti tensioni nella regione. L’esercitazione ha simulato assalti notturni e anfibi con motoscafi e aerei dell’aviazione navale in rapido movimento, integrando le operazioni del corpo con la Marina Militare dell’Esercito Popolare di Liberazione.

Il Corpo dovrebbe essere presente in un’altra esercitazione militare prevista nel Mar Cinese Meridionale nel mese di agosto. Questa volta, simuleranno un’operazione di presa di un’isola, riporta Kyodo News, citando fonti cinesi anonime. Fa parte di una serie di esercitazioni della durata di due mesi e mezzo che coinvolgono l’esercito, la marina e il Corpo dei Marines cinesi, iniziate lo scorso giovedì al largo della costa settentrionale della Cina.

Un articolo recente di Global Times ha suggerito che l’esercitazione di agosto sarebbe stata giustificata e progettata per simulare la presa di Taiwan e delle sue isole periferiche in caso di “secessione”.

Taiwan ha già detto che avrebbe monitorato il movimento delle forze armate cinesi e anche altri paesi del Mar Cinese Meridionale, Brunei, Malesia, Filippine e Vietnam, ne stanno seguendo le orme con una certa preoccupazione.

Secondo un comunicato stampa dell’agenzia di stampa ufficiale del Pla, l’esercitazione di maggio si è concentrata sul «miglioramento della capacità di risposta alle condizioni dell’aria e del mare» e sulla scorta delle navi della Marina Militare che si muovevano attraverso le aree contestate.

L’esercitazione ha coinciso con i segnali che la Cina ha intensificato il suo dispiegamento di capacità di spedizione nelle sue isole e basi nel Mar Cinese Meridionale. I ripetuti avvistamenti di aerei militari potrebbero indicare che le forze dell’aviazione navale cinese potrebbero essere schierate a rotazione attraverso Fiery Cross Reef, la sua base principale nelle isole Spratly.

Lucia Giannini