MAR CINESE MERIDIONALE. Giacarta non cerca lo scontro con Pechino, ma è pronta

L’intercettazione da parte dell’Indonesia di una nave da ricerca cinese che ha attraversato il Mare di Giava senza transponder attivato e la scoperta, il mese scorso, di un sospetto drone subacqueo Sea Wing al largo del sud del Sulawesi ha creato a Giacarta una nuova serie di problemi nei suoi rapporti difficili con Pechino sulla sovranità marittima.

La sera in cui il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha concluso una visita ufficiale a Giacarta, una nave della Guardia Costiera indonesiana ha seguito la nave da ricognizione Xiang Yang Hong 03 nello stretto di Sunda che separa Giava da Sumatra, dopo aver spento il suo sistema di identificazione automatica, Ais, per tre volte tra l’8 e il 12 gennaio riporta Asia Times.

Secondo le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Unclos, riconosciuta dalla maggior parte dei paesi, l’Indonesia richiede che tutte le navi che transitano nelle uniche rotte arcipelagiche del mondo abbiano un sistema Ais funzionante e vieta loro di effettuare ricerche oceanografiche. Inoltre, le navi da guerra straniere sono autorizzate a condurre operazioni di volo limitate e i sottomarini possono rimanere sommersi fino a quando non si allontanano per più di 25 miglia nautiche da entrambi i lati della loro rotta indicata sulle tre rotte designate da nord a sud.

L’Agenzia indonesiana per la sicurezza marittima, Bakamla, ha detto che lo Xiang Yang Hong 03 ha chiuso il suo transponder due volte mentre passava attraverso le isole Natuna all’estremità meridionale del Mar Cinese Meridionale e più tardi nello Stretto di Karimata, a nord-est dell’isola di Belitung. Il pattugliatore indonesiano KN Nipah Island non ha tentato di avvicinarsi alla nave cinese e di salire a bordo a causa del maltempo, ma gli è stato detto via radio che l’Ais era stato danneggiato. In seguito è stata scortata fuori dalla, Zee, zona di esclusione economica, dell’Indonesia.

L’incidente è avvenuto solo due settimane dopo che l’Indonesia ha annunciato la scoperta di un cosiddetto Sea Glider al largo dell’isola di Selayar, nel Sulawesi meridionale. È stato il terzo trovato nelle acque indonesiane nell’ultimo anno, anche se i precedenti ritrovamenti non sono stati resi pubblici. Uno dei droni è stato recuperato nelle isole Natuna nel marzo dello scorso anno. All’inizio di questo mese un altro è stato trovato dai pescatori a nord della città portuale di Giava orientale di Surabaya, vicino agli accessi allo stretto di Lombok che separa Giava da Bali.

Come nel caso delle incursioni di navi della Guardia Costiera cinese pesantemente armate nella ZEE di 200 miglia nautiche dell’Indonesia intorno all’arcipelago di Natuna, il governo indonesiano è stato riluttante a scatenare una disputa con Pechino sulla ricerca sottomarina segreta, poiché la proprietà dei droni non può essere provata, il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi ha ritenuto giustificato non sollevare la questione con il suo omologo Wang durante la visita.

Il ministero degli Esteri ha recentemente inviato alle Nazioni Unite una richiesta di estensione della sua piattaforma continentale a sud-ovest dall’isola di Sumatra e oltre i limiti prescritti della Zee dell’Oceano Indiano, cosa che ha il diritto di fare se non c’è un confine comune. Questo e i precedenti sforzi per espandere la piattaforma continentale al largo della Papua settentrionale e in altre aree dell’arcipelago e per migliorare l’interconnettività tra le isole fanno parte della grande strategia di Widodo per trasformare l’Indonesia in una potenza marittima.

Graziella Giangiulio