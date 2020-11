MAR CINESE MERIDIONALE. È corsa agli armamenti: Manila crea la Milizia Marittima

Il crescente uso da parte della Cina di forze paramilitari per far valere le sue ragioni nel Mar Cinese Meridionale potrebbe presto essere raggiunto da milizie marittime degli altri paesi dell’area del Sud-Est asiatico. Le Filippine si stanno muovendo per creare una propria milizia marittima, nota come Cafgu Active Auxiliary Service, Caas, per proteggere i propri interessi nelle acque, anche all’interno della sua vasta Zona Economica Esclusiva.

La mossa, riporta Asia Times, se approvata, verrebbe in risposta al crescente uso da parte della Cina di forze paramilitari, compreso l’uso di piccole imbarcazioni per sciamare sistematicamente sulle aree contestate, per penetrare sempre più in profondità nelle acque reclamate dalle Filippine.

In particolare, la Cina ha recentemente utilizzato le forze paramilitari per bloccare le forniture e le spedizioni di materiali da costruzione dall’arrivo sull’isola di Thitu, dove le Filippine mantengono una presenza militare simbolica e una rudimentale pista di atterraggio che sta cercando di migliorare.

Il segretario alla Difesa filippino Delfin Lorenzana ha detto in un recente discorso al Senato che «l’altra parte sta usando quelle che noi chiamiamo ‘milizie civili’, ma che in realtà fanno parte della loro Marina… stanno anche pescando, agiscono anche come pescatori e pescano con grandi barche». Le Filippine non sarebbero le prime a respingere l’uso delle forze paramilitari marittime in mare da parte della Cina. Il Vietnam, che ha anch’esso varie controversie nel Mar Cinese Meridionale con la Cina, anche nelle catene delle isole Paracel e Spratly, ha creato le proprie forze di milizia marittima già nel 2009.

Entrambi i regimi comunisti considerano questa strategia della “zona grigia” come parte del loro approccio strategico all’area che minaccia di sfociare in uno scontro tra Cina e Stati Uniti per il controllo del conteso braccio di mare.

La strategia paramilitare, tuttavia, comporta anche grandi rischi di escalation e di conflitto, date le preoccupazioni sulla mancanza di professionalità e di controllo del comando delle forze della milizia cinese, in particolare nell’attuale clima di crescente sciovinismo e di competizione per le vaste risorse di petrolio, gas e pesca.

Le Filippine stanno tentando di consolidare le proprie difese dopo anni di tattiche intimidatorie cinesi nel mare conteso, compresa l’occupazione della Scarborough Shoal nella Zee di Manila nel 2012. Questa “secca” sarebbe cruciale per la Cina per stabilire una zona di identificazione della difesa aerea, Adiz, sul mare, una mossa che potenzialmente provocherebbe una risposta militare da parte degli Stati Uniti, e dei filippini in base al trattato di difesa reciproca.

I membri della nuova milizia saranno reclutati tra l’esercito filippino, ma addestrati dalla marina filippina che si sta modernizzando, in particolare le unità della Marina del Nord di Luzon e delle Forze Navali occidentali. Entrambe le unità navali sono in prima linea nelle dispute del Mar Cinese Meridionale. La Marina filippina ha anche chiarito che le forze della milizia avrebbero avuto un’area operativa geograficamente specifica per garantire la “massima efficienza” e prevenire possibili operazioni cinesi.

Per essere sicuri, le forze navali filippine hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile. Il Segretario alla Difesa Delfin Lorenzana ha notato che le forze armate hanno faticato a modernizzarsi completamente, avendo raggiunto solo il 25% dei progetti volti a sviluppare capacità di “difesa minima credibile” contro le minacce alla sicurezza esterna.

La Difesa Nazionale ha proposto un budget di 283,2 miliardi di peso per il 2021, una miseria rispetto agli importi che la Cina e altri rivali regionali con rivendicazioni nel Mar Cinese Meridionale destinano alle loro forze armate. Ma c’è ora un crescente sostegno da parte del Congresso per stanziare più risorse per respingere militarmente la Cina.

Luigi Medici