MAR CINESE MERIDIONALE. Aumenta la presenza militare USA e cinese: rischio di escalation

Gli Stati Uniti hanno inviato 67 grandi aerei da ricognizione nel Mar Cinese Meridionale a luglio, in forte aumento rispetto ai due mesi precedenti.

Gli aerei comprendevano il più recente pattugliamento marittimo della Marina Militare statunitense e l’aereo antisommergibile P-8A Poseidon, il velivolo da guerra e da ricognizione elettronico EP-3E e i veicoli aerei senza pilota di lunga durata ad alta quota MQ-4C, secondo Scspi, South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, think tank dell’Università di Pechino.

«Si tratta di un forte aumento rispetto alle 35 volte di maggio e alle 49 volte di giugno», ha detto il think tank dell’Università di Pechino su Weibo: «È quasi il doppio rispetto a maggio», ripreso da Scmp.

Oltre a un aumento della frequenza, l’intensità delle pattuglie statunitensi è aumentata anche a luglio, ha detto Scspi: «Ben 13 aerei da ricognizione sono decollati di notte per condurre operazioni di sorveglianza nel Mar Cinese Meridionale. Nove aerei sono entrati nel raggio di 70 miglia nautiche della linea di base delle acque territoriali della Cina, sei aerei sono entrati nel raggio di 60 miglia nautiche, e un aereo ha volato fino a 40 miglia nautiche. Il cambiamento rifletteva il passaggio degli Stati Uniti da una posizione “preventiva” a una posizione “conflittuale” e indicava che si stavano preparando per un’azione militare (…) Tutti questi suggerivano una forte intenzione di preparare un campo di battaglia», secondo Scspi.

Riportando gli stessi dati, Global Times si è detto preoccupato per i crescenti rischi di conflitti militari tra Cina e Stati Uniti: «Date le attuali relazioni generali tra Cina e Stati Uniti, in caso di incidenti marittimi o aerei, è probabile che i conflitti non possano essere gestiti in modo efficace, con conseguente escalation (…) Pertanto, i fattori di incertezza nelle interazioni tra militari cinesi e statunitensi nel Mar Cinese Meridionale stanno aumentando e i rischi aumentano».

L’aumento delle attività militari statunitensi nel Mar Cinese Meridionale coincide con il peggioramento dei legami tra i due paesi: a luglio, gli Stati Uniti e l’Australia hanno dichiarato illegali le rivendicazioni cinesi sul Mar Cinese Meridionale, affermando che erano in contrasto con le leggi internazionali, scatenando le reazioni di Pechino.

