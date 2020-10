LONDRA. Al via il 5G satellitare

Cina o non Cina, il 5G va avanti, anche perché tra poco i dati che raccoglieremo saranno talmente tanti che il 4G non riuscirà a contenere. Nel Regno Unito è stato lanciato il 1 ottobre, il primo laboratorio satellitare per il test Composite Application Validation System (CAVS) che consente di configurare i dati dei test, eseguire i test, rivedere i risultati dei test e migrare i test utilizzando i seguenti componenti dell’interfaccia utente (UI).

Le aziende sono ora in grado di utilizzare il “Darwin SatCom Lab” per esplorare e provare soluzioni di connettività di prossima generazione per veicoli connessi e autonomi. I primi a sperimentare il 5G satellitare saranno i veicoli Renault TWIZY presso il laboratorio satellitare O2 UK 5G.

La sigla del laboratorio ricorda molto i telefilm di fantascienza, ma è quanto di più reale ci sia in Europa legato al 5G. Il primo laboratorio commerciale per le comunicazioni 5G e satellitari nel Regno Unito è stato lanciato nell’ambito del Project Darwin, un programma di prova quadriennale sostenuto dall’O2 e dall’Agenzia Spaziale Europea e con sede nel Campus di Scienza e Innovazione Harwell nell’Oxfordshire.

Il laboratorio, denominato Darwin SatCom Lab, è ora aperto alle aziende che desiderano esplorare soluzioni di connettività di prossima generazione per veicoli connessi e autonomi (CAV) che utilizzano sia il 5G che le comunicazioni satellitari.

Le comunicazioni satellitari saranno in grado di svolgere un ruolo cruciale nell’estensione delle reti 5G per consentire la connettività senza soluzione di continuità alle aree remote e più difficili da raggiungere per i treni e i veicoli stradali, fornendo un accesso affidabile a tutto il Regno Unito .

Per quanto riguarda l’Italia potrebbe essere una soluzione per quelle aree remote o difficilmente raggiungibili via cavo o che comunque attualmente sono escluse anche dal 4G.

Utilizzando le apparecchiature 5G fornite da Nokia e i satelliti per le comunicazioni geosincrone (GEO) forniti da Hispasat, l’operatore satellitare spagnolo, il team 5G Innovation di O2 può monitorare a distanza lo stato dei CAV, compresa la loro posizione, il movimento e la velocità. Una versione digitale gemella sarà inoltre trasmessa sugli schermi del laboratorio di O2 presso il laboratorio dell’Università di Glasgow, inaugurato a marzo, e presso la sede centrale dell’azienda a Bath Road, Slough.

Utilizzando le immagini satellitari per vedere le aree attraversate dai veicoli e monitorare la biodiversità locale, il team del laboratorio è in grado di calcolare il risparmio di emissioni ottenuto percorrendo diversi percorsi in base alla cattura del carbonio dagli alberi vicini. Questa ricerca informerà su come i partner di vendita al dettaglio di O2 effettuano le consegne dell’ultimo miglio, portando merci, come ad esempio generi alimentari, direttamente ai loro clienti.

Annunciato per la prima volta nel giugno 2019, il progetto Darwin riunisce le università di Oxford e Glasgow, Hispasat, start-up specializzate in soluzioni di mobilità autoguidate e Darwin Innovation Group Oxford, per testare nuove tecnologie e soluzioni di connettività end-to-end con 5G e comunicazioni satellitari.

Amanda Solloway MP, Ministro per la Scienza, la Ricerca e l’Innovazione ha detto: “Il settore spaziale del Regno Unito sta applicando tecnologie pionieristiche come il satellite e il 5G a prodotti e servizi essenziali che contribuiranno a trasformare la nostra vita quotidiana. Sono incredibilmente entusiasta del fatto che il primo laboratorio di auto senza conducente dell’O2 permetterà alle nostre aziende più innovative di testare queste tecnologie e ci porterà un altro passo avanti verso la messa in sicurezza dei veicoli a guida autonoma sulle nostre strade”.

Anna Lotti