LIBANO. Solo la sanità pubblica ha risposto alla sfida della pandemia

L’ospedale universitario governativo Rafik Hariri di Beirut per anni è stato conosciuto come l’ultima risorsa per i poveri e i rifugiati, in netto contrasto con il settore sanitario privato del Libano, paese in grave crisi finanziaria.

Quelli con mezzi anche limitati gravitano verso gli ospedali privati, ma la pandemia di Covid-19 ha creato una svolta: l’ospedale pubblico si è imposto come l’avanguardia contro il nuovo coronavirus, curando sia i ricchi che i poveri, mentre il settore privato è rimasto in gran parte ai margini.

Dal 21 febbraio ad oggi, il numero di casi confermati è di 658. Ottanta persone sono guarite e ci sono stati 21 decessi. Finora la disponibilità dei test non è stata un problema e le maschere sono ampiamente disponibili.

Il Massachusetts, uno stato americano con circa la stessa popolazione del Libano, sei milioni di abitanti, ha registrato più di 25.000 casi e ha visto oltre 800 morti, riporta Asia Times.

Il Libano ha chiuso le frontiere un mese fa e i principali supermercati prendono la temperatura dei clienti prima di poter entrare. Negli Stati Uniti, le regole di distanziamento sociale variano da Stato a Stato, mentre i cittadini si spostano liberamente in auto e in aereo. Ogni giorno, la Croce Rossa libanese, in gran parte volontaria, trasporta i pazienti della Covid-19 da tutto il Libano all’ospedale universitario pubblico Rafik Hariri.

Oltre al suo ampio spazio per i pazienti del Covid-19, il Rafik Hariri è l’ospedale di riferimento del ministero della Salute libanese per i programmi su larga scala che riguardano il morbillo e l’influenza, considerati problemi di salute pubblica.

Il Rafik Hariri è il partner locale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’anno scorso ha ricevuto una sovvenzione dall’agenzia francese per lo sviluppo per sottoporsi a una modernizzazione effettuata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, e questo potrebbe aver favorito la risposta al Covid-19.

Al culmine dell’epidemia, il Libano ha visto più di 60 nuovi casi in un solo giorno, con 92 pazienti affetti da coronavirus al Rafik Hariri. Negli ultimi giorni, il numero di nuovi casi è sceso a singole cifre.

L’altro punto critico, soprattutto con la grande popolazione di rifugiati del Libano, e mentre il paese si prepara a riaprire, sta aumentando la capacità; circa 125 posti letto regolari e 23 posti letto in terapia intensiva, oltre a 20 posti letto in un pronto soccorso per covid 19 completamente attrezzato.

Ad oggi, squadre di 16 ospedali pubblici collegati hanno partecipato a workshop di preparazione guidati da Rafik Hariri.

