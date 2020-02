LIBANO. Sempre più vicina una grande ristrutturazione del debito

I detentori del debito internazionale del Libano rischiano di perdere fino all’80% del loro investimento, poiché si profila una ristrutturazione del debito che potrebbe essere più pesante di quella inflitta ai detentori di obbligazioni della Grecia durante la sua crisi.

Il debito pubblico del Libano, pari a circa il 150% del Pil, è insostenibile e i creditori dovranno accettare un taglio delle loro partecipazioni per evitare il completo tracollo finanziario del paese.

L’obiettivo più immediato è quello che il governo farà per un Eurobond da 1,2 miliardi di dollari che scadrà il 9 marzo. Qualsiasi pagamento peggiorerebbe ulteriormente la già negativa posizione di riserva valutaria del Libano, oltre a ridurre le possibilità che i detentori di debiti a più lungo termine ottengano un accordo che ritengono giusto ed equo.

Il governo non ha finora annunciato i suoi piani per l’emissione, anche se l’impegno del paese a pagare, sostenuto dal desiderio di mantenere intatto il suo record di pagamenti, finora intatto, sembra vacillare negli ultimi giorni, riporta Reuters.

Molte delle obbligazioni del Paese, vengono scambiate a circa 30 centesimi di dollaro, un livello considerato dagli investitori pesante e che indica una ristrutturazione del debito. I valori di recupero potrebbero oscillare tra i 20 e i 30 centesimi di dollaro per rendimenti in uscita compresi tra l’8% e il 12%, nell’ipotesi di un’estensione della scadenza a 5 anni, secondo le stime riportate dall’agenzia britannica.

La ristrutturazione stimata dovrebbe essere del 70% per portare il debito del Libano verso il Pil su un percorso di debito sostenibile del 60-70% del Pil in 10 anni; la banca centrale e il settore bancario libanese in generale soffrono tutti di una carenza di dollari.

Una tale riduzione del debito potrebbe essere più severa di altre recenti ristrutturazioni sovrane: l’Ucraina nel 2015 ha sottoposto la maggior parte dei suoi creditori ad una riduzione del 20% quando non è stata in grado di far fronte ai propri debiti. La Grecia ha richiesto ai detentori di obbligazioni private di accettare una svalutazione del 50% come parte della ripresa del Paese dalla crisi finanziaria iniziata nel 2009.

Entrambi i paesi hanno ottenuto il sostegno del Fmi e un team di esperti del Fondo arriva in Libano il 20 febbraio per discutere con le autorità le sfide economiche e fornire un’ampia consulenza tecnica, ha confermato il Fondo. Avendo per anni incanalato capitali verso la Banca centrale attraverso gli investimenti della diaspora, l’esposizione del settore bancario al debito pubblico è quasi il doppio della sua base di capitale.

Maddalena Ingroia