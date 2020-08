LIBANO. “La barca sta per affondare” e si dimette il ministro degli Esteri

Il ministro degli Esteri libanese si è dimesso il 3 agosto, accusando i colleghi di non avere alcuna intenzione di avviare riforme significative e avvertendo che interessi contrastanti minacciavano di trasformare il Paese in “uno Stato fallito”. Nassif Hitti, 67 anni, era in carica da meno di sette mesi, e la sua partenza dopo così poco tempo riflette gli attriti che paralizzano il governo. Domianos Kattar, l’attuale ministro per lo Sviluppo amministrativo, assumerà la carica fino a quando il governo non nominerà un sostituto.

Il Libano annuncia misure per stabilizzare la valuta, i prezzi dei prodotti alimentari, riporta Bloomberg: «Ho partecipato al governo per lavorare per un capo, il Libano», ha detto Hitti, un ex diplomatico della Lega Araba, in un comunicato. «Ho trovato diversi capi e interessi contrastanti nel mio Paese, e se non si uniscono per l’interesse del popolo libanese e non lo salvano, la barca affonderà».

Il Libano sta attraversando la peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni e il governo, sostenuto dal gruppo militante Hezbollah e dai suoi alleati, ha lottato per realizzare le riforme richieste dalla comunità internazionale come prezzo per il salvataggio. I colloqui con il Fondo Monetario Internazionale per un prestito di 10 miliardi di dollari si sono arenati, e il governo ha fatto appello agli aiuti dei Paesi del Golfo – principalmente Kuwait, Iraq e Qatar.

I benefattori di una volta sono stati diffidenti nel canalizzare i fondi in Libano come avevano fatto in passato, soprattutto data la crescente influenza degli Hezbollah iraniani nel Paese. Hezbollah è classificato dagli Stati del Golfo e dagli Stati Uniti come gruppo terroristico.

Il Libano può contare sul Fondo Monetario Internazionale solo per metà del salvataggio che aveva originariamente cercato di aiutare a sbloccare l’assistenza di cui il Paese ha bisogno per superare la crisi. Con i colloqui su un programma di prestiti da 10 miliardi di dollari che si è arenato per gran parte di luglio, il FMI potrebbe fornire un importo compreso tra i 5 e i 9 miliardi di dollari, ha detto il ministro dell’economia Raoul Nehme.

Anche se il crollo economico del Libano sta accelerando, Nehme non ha dato alcun lasso di tempo per il raggiungimento di un accordo. Se i negoziati avranno successo, il Libano cercherà di coprire il resto dei 30 miliardi di dollari del suo fabbisogno totale cercando di ottenere l’aiuto degli alleati e capitalizzando le promesse di circa 11 miliardi di dollari fatte dai donatori internazionali nel 2018 in cambio di una promessa di riforme, secondo Nehme.

Graziella Giangiulio