ISRAELE. L’ex capo dello Shin Bet chiede che Israele “inizi le operazioni militari contro l’Iran”

Il presidente della commissione esteri e difesa della Knesset, Avi Dichter, afferma che la mancanza di una risposta degli Stati Uniti all’attacco agli impianti petroliferi sauditi, avvenuto nel 2019, ha insegnato all’Iran che non ci sarebbe stato alcun prezzo da pagare per l’aumento della sua aggressività

Alla luce dei rapidi sforzi dell’Iran di sviluppare una bomba nucleare, Avi Dichter, MK del Likud e Presidente della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, ex direttore dello Shin Bet, ha chiesto di «avviare serie mosse operative, in particolare nelle Forze di Difesa Israeliane».

I commenti hanno seguito un rapporto di Israel Hayom secondo cui l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha scoperto che l’Iran sta sistematicamente violando l’accordo e si sta avvicinando a ottenere un’arma nucleare.

Secondo Dichter, la mancanza di una risposta degli Stati Uniti sotto l’ex presidente Donald Trump al massiccio attacco iraniano agli impianti petroliferi sauditi nel 2019 ha insegnato agli iraniani che non ci sarebbe stato alcun prezzo da pagare per aumentare la loro aggressività in qualsiasi campo, e «ha instillato in loro la convinzione che sotto l’amministrazione Biden, potrebbero ottenere di più», riporta Jns.

Come risultato della moderazione degli Stati Uniti, ha detto Dichter, gli iraniani hanno accelerato il loro dispiegamento di milizie, la costruzione di missili a lungo raggio e l’arricchimento dell’uranio. Ha poi continuato: «Stanno già facendo molto, con la conoscenza dell’Aiea, per non parlare delle agenzie di intelligence, comprese le nostre».

Dato l’approccio degli americani, ha avvertito Dichter, Israele deve prepararsi all’azione militare: «Negli anni ’90, gli Stati Uniti si sono “addormentati al volante” e abbiamo avuto una Corea del Nord con armi nucleari importanti. In quel caso, Israele poteva guardare la tragedia da bordo campo. Se la guardia americana dovesse addormentarsi sull’Iran, lo spettatore israeliano non potrà e non dovrà più stare a guardare».

Nadav Tamir, Direttore esecutivo della Sezione Israeliana dell’Organizzazione di sinistra J Street, ha controbattuto che «dal ritiro unilaterale dell’amministrazione Trump dall’accordo nucleare, l’Iran è su una traiettoria di arricchimento dell’uranio a un ritmo pericoloso. Dobbiamo ricordare che prima del ritiro degli Stati Uniti, l’Aiea ha determinato che l’Iran stava rispettando i limiti fissati dall’accordo».

Ha poi detto: «In assenza di diplomazia, gli iraniani soffriranno, ma ciò non si tradurrà in un cambiamento di politica. In caso di ritorno all’accordo, l’amministrazione Biden intende concentrarsi sulla questione dei missili balistici e sulla sovversione regionale dell’Iran».

Coraline Gangai