ISRAELE. La bomba ad orologeria del COVID-19 a Kufr Aqab

La Pandemia sta mettendo alla prova molti sistemi e status quo, uno di questi è quello che si vive a Gerusalemme.

Mentre la pandemia di coronavirus si espandeva ad aprile, i leader della comunità in un quartiere palestinese alla periferia di Gerusalemme hanno cercato di imporre misure di isolamento e quarantena per proteggere i residenti. E fin qui non c’è problema: la difficoltà è sorta quando si è trattato di far rispettare il blocco: non c’erano forze dell’ordine per far rispettare le misure.

Stando a quanto riporta Ap, Kufr Aqab si trova all’interno del confine comunale di Gerusalemme, ed è off-limits per l’Autorità Palestinese, che ha sede nella vicina città di Ramallah. Ma il quartiere si trova sul lato opposto della barriera di separazione che Israele ha costruito a metà degli anni 2000, per cui neanche la polizia israeliana ci va.

Quando il consiglio di quartiere ha istituito dei posti di blocco per limitare gli spostamenti in entrata e in uscita, ha dovuto affidarsi ai volontari locali. Quando ha ordinato alle imprese di chiudere e alla gente di restare a casa, tutti si sono rifiutati. Ora la città ha almeno 21 casi confermati di coronavirus, secondo le autorità sanitarie locali, gestite da volontari, secondo cui altre 500 persone nel quartiere densamente popolato siano state in contatto con i contagiati, ma non è in grado di isolarli.

La maggior parte risiede a Gerusalemme, un fatto che permette loro di viaggiare più o meno liberamente in Cisgiordania, Gerusalemme e Israele. Israele ha riportato più di 16.200 casi e almeno 235 decessi, mentre l’Autorità Palestinese ha riportato più di 330 casi e due decessi. Entrambi hanno imposto pesanti restrizioni diverse settimane fa per contenere l’epidemia, e ora stanno iniziando ad eliminarle man mano che il tasso di nuove infezioni rallenta.

Ma si stima che circa 120.000 persone vivano a Kufr Aqab e in altre aree non governate in modo simile alla periferia della città. Questo potrebbe dare origine a nuove epidemie.

Il servizio di emergenza israeliano, Magen David Adom, ha detto di aver allestito un centro di test presso un checkpoint vicino a Kufr Aqab il 23 aprile scorso e di aver effettuato più di 160 test. Ha detto che normalmente non funziona oltre la barriera, ma ha inviato dei medici che sono di quei quartieri all’interno per condurre i test.

Antonio Albanese