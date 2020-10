ISRAELE. Creato con Abu Dhabi il Fondo Abramo, da 3 miliardi di dollari

Emirati Arabi Uniti e Israele hanno firmato degli accordi per rafforzare la cooperazione attraverso un fondo di 3 miliardi di dollari. Una delegazione degli Emirati Arabi Uniti in visita in Israele e una delegazione israeliana hanno firmato lo scorso 20 ottobre diversi accordi per sostenere la cooperazione in materia di investimenti, turismo, servizi finanziari e tecnologia finanziati attraverso il nuovo Fondo Abraham.

Il Fondo Abraham, lanciato nell’ambito di un impegno preso nel corso della stipula degli Accordi di Abramo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, mobiliterà più di 3 miliardi di dollari in investimenti privati e iniziative di sviluppo per promuovere la cooperazione economica regionale e la prosperità in Medio Oriente, riporta The Media Line.

Focalizzato sugli “investimenti centrati sulle persone”, il fondo mira anche a ispirare i giovani arabi e israeliani a costruire un futuro che serva sia a se stessi che alle loro comunità, spiega Ahmed Al Sayegh, ministro degli Emirati Arabi Uniti e presidente del Mercato Globale di Abu Dhabi.

«Riflette il desiderio dei tre Paesi di mettere al primo posto il benessere delle persone, indipendentemente dal loro credo o dalla loro identità», ha detto, aggiungendo che gli Emirati Arabi Uniti «sono fiduciosi che l’iniziativa possa essere una fonte di forza economica e tecnologica per la regione, migliorando allo stesso tempo la vita di coloro che hanno più bisogno di sostegno».

La visita della delegazione giunge sulla scia dello storico accordo di pace tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele, in cui entrambi i Paesi si sono prefissi un impegno multilaterale che vada a beneficio dell’intera regione. I funzionari affermano che anche i Paesi al di fuori della regione sono invitati a promuovere gli obiettivi del fondo. «Il Fondo Abraham affronterà le sfide della regione e aumenterà le opportunità economiche per tutti», ha detto Adam Boehler, Ceo della US International Development Finance Corporation, «Siamo entusiasti di portare questa storica partnership al livello successivo per promuovere una prosperità condivisa».

La delegazione degli Emirati Arabi Uniti era guidata da Obaid Humaid Al Tayer, ministro degli Affari finanziari, e comprendeva Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell’Economia, e Omar Ghobash, assistente del ministro della Cultura e della diplomazia pubblica, nonché funzionari dei ministeri delle Finanze, dell’Economia, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Durante la visita, entrambe le parti hanno anche discusso le modalità per elevare le relazioni in diversi settori critici attraverso la firma di accordi che si concentrano sulla promozione e la protezione degli investimenti, dei servizi aerei e dei requisiti per i visti d’ingresso.

I Paesi insieme agli Stati Uniti apriranno trilateralmente un ufficio per lo sviluppo con sede in Israele per identificare e avviare progetti strategici, compresi quelli che catalizzano la crescita economica, migliorano il tenore di vita e creano posti di lavoro di alto valore e di alta qualità. Il Fondo Abraham contribuirà anche ad aumentare la sicurezza energetica attraverso la fornitura di un accesso affidabile e conveniente all’elettricità e contribuirà a migliorare la produttività agricola e l’accesso alla tecnologia.

Gli Emirati Arabi Uniti possono trarre vantaggio dal settore tecnologico israeliano adottando le soluzioni tecnologiche di Israele ai problemi sanitari per le sfide del sistema sanitario degli Emirati Arabi Uniti. D’altra parte, gli investitori degli Emirati Arabi Uniti possono ora partecipare all’industria tecnologica israeliana, investendo in aziende.

Dopo l’annuncio del 13 agosto, i paesi si sono affrettati ad espandere la cooperazione in settori vitali, tra cui la sanità, la tecnologia, l’energia e il turismo; Etihad Airways ha operato il suo primo volo passeggeri verso Israele.

Lucia Giannini