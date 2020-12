ISRAELE. Appare un nuovo attore sull’Himalaya: stabilite relazioni diplomatiche con il Bhutan

Israele ha firmato un accordo con il Bhutan per stabilire relazioni diplomatiche reciproche. Il ministero degli Esteri israeliano dice che l’accordo segue diversi anni di “contatti segreti” tra Tel Aviv e Thimphu con l’obiettivo di stabilire relazioni.

L’accordo, riporta l’iraniana Press Tv, firmato il 12 dicembre, presso l’ambasciata di Israele e Nuova Delhi, non sembra essere legato agli accordi di normalizzazione diplomatica, sponsorizzati dagli Stati Uniti con i Paesi arabi e musulmani del Medio Oriente e dell’Africa, gli Accordi di Abramo. L’accordo con il Bhutan è arrivato due giorni dopo che Donald Trump aveva annunciato che il Marocco aveva raggiunto un accordo con Israele sulla normalizzazione delle relazioni, diventando il quarto Paese arabo, dopo gli Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Sudan, a raggiungere un tale accordo con il regime di Tel Aviv da agosto.

«Il cerchio del riconoscimento di Israele si sta allargando (…) L’instaurazione di relazioni con il Regno del Bhutan costituirà una nuova tappa nell’approfondimento delle relazioni di Israele in Asia», ha detto il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, in un comunicato, ripreso dal britannico The Guardian.

Il primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha salutato l’accordo, affermando in una dichiarazione che Israele è «in contatto con altri paesi che vogliono stabilire relazioni» con lo Stato ebraico. Secondo alcuni analisti, altri paesi potrebbero seguire, tra cui Arabia Saudita, Oman e paesi asiatici tradizionalmente opposti a Israele, come l’Indonesia.

Ron Malka, l’ambasciatore israeliano in India, ha detto di aver firmato sabato l’accordo con il suo omologo bhutanese, il generale Vetsop Namgyel, per stabilire «relazioni diplomatiche formali (…) Questo accordo aprirà molte più opportunità di cooperazione a beneficio di entrambi i nostri popoli», ha detto Malka su Twitter. Una dichiarazione congiunta sull’accordo ha detto che i settori chiave della cooperazione tra i due Paesi comprenderanno lo sviluppo economico, tecnologico e agricolo. Ha aggiunto che «i legami tra i popoli attraverso gli scambi culturali e il turismo saranno ulteriormente rafforzati».

Israele ha sostenuto il Bhutan «nello sviluppo delle risorse umane dal 1982, soprattutto nel settore dello sviluppo dell’agricoltura», secondo la dichiarazione, che ha evidenziato le relazioni “cordiali” mantenute tra i paesi nonostante la mancanza di legami formali.

Il regno buddista, un paese di meno di un milione di persone, è incastrato tra i suoi vicini, Cina e India; anni fa è stato al centro del confronto teso tra Pechino e Nuova Delhi sull’altipiano del Dokhlam. Il Bhutan ha cercato di proteggersi dai lati negativi della globalizzazione, cercando di ottenere la “felicità nazionale lorda” sulla crescita del Pil, mantenendo un’economia negativa al carbonio e mantenendo basso il numero dei turisti con una tariffa giornaliera di 250 dollari per visitatore in alta stagione. La capitale Thimphu non ha semafori, la vendita di tabacco è vietata e la televisione è stata permessa solo nel 1999.

Ma anche la “Terra del Drago del Tuono” ha i suoi problemi, tra cui la corruzione, la povertà rurale, la disoccupazione giovanile e le diffusa criminalità. Il Bhutan ha relazioni diplomatiche con circa 50 Paesi, e sa che dovrà aprirsi. Il regno è diventato membro delle Nazioni Unite nel 1971.

Antonio Albanese