IRAQ. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo in soccorso di Baghdad

La sovranità irachena e la guerra contro l’estremismo sono battaglie che il Consiglio di cooperazione del Golfo, Ccg, si impegna a vincere. Il segretario generale del Ccg Nayef Falah al-Hajraf è arrivato il 1 febbraio a Baghdad e ha incontrato il presidente Barham Salih per discutere questioni politiche, economiche e di sicurezza. Hajraf ha anche incontrato il primo ministro Mustafa al-Kazemi, ilministro degli affari esteri Fuad Hussein e il presidente del Parlamento Mohammad Halbusi.

Kazemi ha anche sottolineato la rivisitazione delle promesse fatte durante la conferenza di ricostruzione irachena tenutasi in Kuwait nel 2018 dopo la sconfitta dello Stato Islamico. Tra le promesse c’era la promessa di quasi 30 miliardi di dollari di sostegno internazionale, ben al di sotto degli 88 miliardi di dollari di cui Baghdad ha detto di aver bisogno per il pieno recupero, così come un ulteriore impegno di circa 480 milioni di dollari da parte dell’Ue per gli aiuti umanitari, la stabilizzazione, la ricostruzione e lo sviluppo sostenibile a lungo termine, riporta Al Monitor.

Nel 2019, l’Iraq ha firmato un accordo per collegare la sua rete elettrica con gli stati del CCG. L’accordo includeva una linea elettrica di 300 chilometri dal Kuwait al porto meridionale iracheno di al-Faw che avrebbe portato altri 500 megawatt di potenza al paese: «È imperativo che l’Iraq lavori con i suoi vicini per sostenere la sua economia e combattere il terrorismo e la campagna in corso per perseguire i suoi resti», ha twittato Kazemi.

Il rafforzamento delle relazioni tra Iraq e Ccg potrebbe anche ridurre la dipendenza energetica dell’Iraq da Teheran. L’Iraq deve ancora all’Iran miliardi di dollari in fatture non pagate per le importazioni di gas. Per ritorsione, alla fine dello scorso anno l’Iran ha temporaneamente ridotto le spedizioni di gas a Baghdad.

Non tutti i partiti politici vedono di buon occhio una maggiore presenza del Consiglio di Cooperazione del Golfo. La milizia filo-iraniana Ashab al-Kahf ha rilasciato una dichiarazione che condanna l’Arabia Saudita e il Kuwait per la presunta interferenza negli affari interni iracheni. Gli stati del Golfo stanno «mirando a distruggere ciò che resta della sicurezza economica irachena e a perpetuare uno stato di instabilità in Iraq», si legge nella dichiarazione.

Graziella Giangiulio