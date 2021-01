IRAQ. Il 2020 è l’anno delle due Pandemie

Per l’Iraq, il 2020 è stato l’anno delle due pandemie, la pandemia da coronavirus e la repressione delle manifestazioni, come dimostra il gran numero di vittime uccise in un anno.

Per quel che riguarda il Covid 19, l’anno da poco terminato potrebbe essere il peggiore a causa del gran numero di vittime a causa del coronavirus, ma gli osservatori ritengono che questa pandemia abbia mostrato i limiti del sistema e li ha utilizzati per giustificare il fallimento nel trovare soluzioni ai problemi accumulatisi anno dopo anno, riporta Yaqueen Media.

La pandemia ha anche contribuito al drastico calo delle proteste. Fin dal suo inizio, l’epidemia ha causato quasi 13.000 vittime, poiché l’Iraq ha registrato il maggior numero di infetti nel mondo arabo, con un numero che si avvicinava a 600mila casi prima della fine dell’anno; ha mostrato lo stato di abbandono nella gestione della sanità, il deterioramento delle condizioni economiche, sociali e politiche, e ha anche indicato la fragilità delle istituzioni statali e la loro incapacità di gestire una crisi nazionale che richiede coordinamento e cooperazione tra tutte le istituzioni. Il numero di feriti e morti ha messo in luce un doppio fallimento in termini di preparazione intrapresa negli ospedali e di sviluppo della consapevolezza pubblica sui pericoli di questa pandemia nel creare comportamenti pubblici cooperativi al fine di mitigarne il più possibile le conseguenze.

La seconda pandemia «è stata peggiore e più importante»: quasi 25mila manifestanti sono rimasti feriti, 669 dei quali sono morti, mentre 3mila manifestanti sono stati arrestati in 13 governatorati; si sono registrati 166 rapimenti di attivisti, alcuni dei quali sono stati uccisi, e altri sono stati sottoposti a vari tipi di torture. La Press Freedom Defense Association in Iraq ha documentato più di 300 violazioni contro giornalisti e istituzioni dei media durante l’anno, in particolare si è registrato l’assassinio di 4 giornalisti e il ferimento di altri 10, oltre alle minacce, l’arresto di 74 giornalisti e aggressioni ad altri 167, secondo un rapporto pubblicato dall’associazione.

La crisi economica ha aggravato il fallimento del governo, indicando il fallimento del sistema basato sull’economia dei rentier. Le ripercussioni di questa crisi non si sono limitate alla classe dei lavoratori i cui salari ne risentivano, ma l’hanno superata in tutti i segmenti rappresentati dalla scarsità di risorse finanziarie per effetto della dipendenza dal petrolio. Per affrontare la crisi finanziaria, il governo è stato costretto a contrarre prestiti internamente.

Secondo la Banca Mondiale, è probabile che l’Iraq registrerà la sua peggiore performance a livello di crescita del Pil annuo dal 2003 a causa dello scoppio della pandemia e dei bassi prezzi del petrolio, delle proteste e dell’assenza di riforme, dell’incapacità di affrontare la corruzione, per cui il bilancio iracheno ha perso circa 11 miliardi di dollari di entrate.

