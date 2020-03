IRAQ. Crollo del 50% delle entrate del petrolio

Dopo il terrore psicologico innescato dai parlamentari iracheni di un possibile fallimento dello stato, dovuto al crollo del prezzo del petrolio le autorità governative sono scese in campo per dei chiarimenti. Le autorità governative in Iraq hanno riconosciuto che i prezzi del petrolio nel paese sono scesi sotto i 30 dollari al barile, il che significa che l’Iraq sta perdendo la metà delle loro entrate finanziarie.

Il consigliere finanziario del primo Ministro dimissionario, Mazhar Muhammad Salih, ha dichiarato in una nota pubblicata sabato 14 marzo 2020 sul quotidiano semi-ufficiale Al-Sabah che le esportazioni di petrolio costituiscono (98%) dei flussi di valuta estera verso l’Iraq, mentre il petrolio costituisce (45%) della produzione Il prodotto interno lordo e (93%) delle entrate del bilancio generale, che lo rende la principale risorsa per l’economia irachena.

Il funzionario del governo ha confermato che il prezzo di un barile di petrolio iracheno è sceso a meno di (30) dollari, dopo che era vicino a (60) dollari, il che rivela una perdita della metà delle entrate petrolifere rispetto ai suoi tassi precedenti. Ha contato che (un grande shock) delle entrate, indicando che al momento c’è bisogno di una posizione seria e prudente nella gestione delle risorse, nonché di una grande supervisione, nell’indicazione visto che la parte normativa è bloccata dall’assenza di un governo a pieni poteri, la cui corruzione dilaga nelle sue istituzioni senza precedenti.

Secondo le dichiarazioni precedenti di funzionari del governo di Baghdad, quest’ultimo sta sprecando circa (100) milioni di dollari al giorno, del prodotto interno lordo, a causa delle ripercussioni del coronavirus e del suo impatto sulle strutture economiche in Iraq, ma le misure del governo per prevenire o affrontare il virus difficilmente equivalgono ad una “A” sono solo di difesa da contagio.

Secondo il rapporto mensile pubblicato dall’Opec pubblicato mercoledì scorso, la produzione dei quattordici Stati membri ha raggiunto 27 milioni di barili e 772 mila al giorno a febbraio, rispetto a 28 milioni e 318 mila barili , Nel gennaio di quest’anno, registrando un calo 1,92%. Al momento, hanno un accordo per ridurre la produzione di petrolio da parte della coalizione, che è composta dai principali produttori dell’Opec e guidata indipendentemente dalla Russia, di 1,7 milioni di barili al giorno, terminando con la fine di questo mese.

La scorsa settimana, la Russia ha respinto una nuova proposta dall’Opec di approfondimento ed estensione dell’accordo per ridurre la produzione fino alla fine del 2020, la dimensione di una riduzione totale di 3,2 milioni di barili al giorno, per liberare i paesi Opec dalle restrizioni di produzione a partire dal mese di aprile prossimo.

Maddalena Ingrao