IRAN. Teheran, sempre più vicina a Mosca e Pechino, riattiva il reattore di Arak

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Abbas Mousavi ha affermato che l’Iran non dimenticherà mai gli amici dei tempi duri. Mousavi ha detto che l’Iran e la Russia hanno un record di amicizia e hanno avuto alti e bassi nei loro rapporti in periodi diversi, soprattutto negli ultimi due secoli, i due Paesi hanno sviluppato relazioni speciali, soprattutto dopo la rivoluzione islamica del 1979 in Iran.

Mousavi ha detto che l’Iran non dimenticherà gli amici dei tempi difficili. «I legami sono stati costruiti su basi corrette e speriamo che servano gli interessi sia del popolo iraniano che di quello russo», riporta Irna. Ha poi detto che le relazioni tra Teheran e Mosca hanno nemici e sabotatori, ma, come due vicini, «dobbiamo stare l’uno accanto all’altro e lo facciamo». Negli ultimi anni, i leader dei due Paesi hanno deciso di perseguire i legami storici per dare loro la comprensibilità che ha portato alla cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

L’Iran e la Russia hanno una buona cooperazione e un buon allineamento nella comunità internazionale, ha detto il Portavoce, aggiungendo che sulla Siria, l’Iran e la Federazione Russa stanno ponendo fine alle tensioni e ripristinando la stabilità e la sicurezza del Paese e dell’intera regione: «La Russia è rimasta al fianco dell’Iran; nonostante le pressioni degli Stati Uniti e dell’Occidente sull’Iran e nonostante il “Terrorismo economico” imposto all’Iran, gli amici russi sono rimasti il più possibile al fianco dell’Iran. Ecco perché l’Iran ha messo Russia e Cina, da una parte per quanto riguarda il rispetto del Piano d’azione globale comune, e gli altri firmatari dell’accordo nucleare, compresi Regno Unito e Germania, dall’altra».

Teheran, infatti, sta agendo di fronte allo stallo politico-diplomatico registrato sul Jpcoa. Il 23 dicembre, come riporta Press Tv, Il circuito secondario del reattore iraniano ad acqua pesante di Arak è entrato in funzione, tagliando di netto così i ritardi nella riconfigurazione dell’impianto da parte dei firmatari dell’accordo nucleare del 2015. In base all’accordo, l’Iran aveva accettato di rimuovere il nucleo del reattore di Arak e di riempirlo di cemento, a condizione che le altre parti dell’accordo lo riprogettassero per la produzione di isotopi medici, cosa che non è stata fatta.

Tommaso dal Passo