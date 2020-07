IRAN. Rouhani chiede misure per chi nasconde di essere infetto da COVID-19

Il presidente iraniano ha esortato la task force Covid-19 a fare qualcosa per coloro che nascondono l’infezione da coronavirus. Parlando ad un incontro del Quartier Generale Nazionale di Lotta contro il Coronavirus, il presidente Hassan Rouhani ha detto che dovrebbe essere elaborato un piano per affrontare il problema.

«Qui dico al Comitato sanitario e al Comitato di sicurezza sociale di fare qualcosa e presentare un piano su coloro che nascondono la loro malattia, in modo che possa essere approvato durante le nostre riunioni», ha detto Rouhani, ripreso da Iran Front Page. «Nascondere la propria infezione è considerato un’invasione dei diritti degli altri. In altre parole, alcune persone nascondono la loro malattia alla famiglia, agli amici o ai colleghi o a uno sconosciuto per strada, si avvicinano a loro e parlano con loro anche senza indossare maschere», ha osservato il presidente iraniano.

Rouhani ha detto che gli infetti dovrebbero almeno indossare delle maschere: «Almeno, devo indossare una maschera se sono infetto. In primo luogo, non devo uscire di casa, e se devo uscire, devo indossare una maschera, osservare la distanza sociale e dire all’altra persona di non avvicinarsi a me. Non c’è niente di sbagliato. Dovremmo istituzionalizzare questa cultura», ha detto.

Ha sottolineato che tutti coloro che hanno contratto la malattia dovrebbero informare le persone che li circondano della loro infezione: «Sul posto di lavoro e altrove, così come nei luoghi di ritrovo, tutte le persone infette devono dire agli altri che hanno contratto la malattia, e se qualcuno ha scoperto che un’altra persona è infetta, dovrebbe rivelarlo, in modo da poter superare questo problema».

Il presidente Rouhani ha poi ricordato che l’uso di maschere nei luoghi pubblici è oramai obbligatorio a partire dal 5 luglio 2020 e che anche i protocolli sanitari dovrebbero essere osservati come prima: « È obbligatorio indossare le maschere nei luoghi pubblici coperti, quindi i servizi non dovrebbero essere offerti a persone che non indossano maschere. Questo vale per tutti i luoghi in cui è obbligatorio indossare le maschere. Tutti noi dovremmo osservare il protocollo e dovremmo tutti aiutarci l’un l’altro», ha detto.

L’Iran ha registrato la scorsa settimana oltre 65mila morti legate al coronavirus.

Luigi Medici