IRAN. Khamenei: «Dobbiamo diventare più forti per evitare le minacce»

La Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha detto l’8 febbraio che la Repubblica islamica deve diventare abbastanza forte da allontanare le «minacce del nemico» e prevenire una guerra. Khamenei ha anche detto che l’Iran ha una forte forza aerea, nonostante decenni di pressioni e sanzioni statunitensi sul paese dal 1979.

«Dobbiamo diventare forti in modo che non ci sia una guerra, diventare forti in modo che le minacce del nemico finiscano», ha detto a un raduno di comandanti e staff dell’aeronautica militare, riporta Afp.

«Non vogliamo minacciare nessuno… questo per prevenire le minacce, per mantenere la sicurezza del Paese», ha aggiunto, in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato. Riferendosi alle sanzioni e ai problemi che i nemici hanno causato al Paese, la Guida suprema ha sottolineato che le minacce possono essere trasformate in opportunità «se i funzionari agiscono con cautela (…) Le sanzioni possono salvare il Paese dalla dipendenza dai proventi del petrolio», ha aggiunto.

L’Ayatollah Khamenei ha sottolineato che se tali pensieri prevalgono nella società, le minacce possono trasformarsi in opportunità: «Ora, l’Aeronautica Militare non solo ripara e revisiona i caccia, ma li progetta e li produce, il che è possibile perché l’Aeronautica Militare ha smesso di aspettare l’aiuto degli stranieri. Questo, ha detto, può essere generalizzato a tutto il Paese; le sanzioni “penali” possono creare molte opportunità per il Paese».

L’Ayatollah Khamenei ha inoltre detto che, man mano che gli strumenti e i metodi dei nemici si sono complicati, anche l’Iran è diventato più sofisticato di prima, in modo che diverse parti del Paese utilizzano metodi razionali, complessi e progressivi che hanno frustrato i nemici.

Sottolineando che il Paese dovrebbe diventare più forte, ha detto che l’Iran non vuole minacciare alcun Paese o nazione, ma vuole la sicurezza ed evitare che altri la minaccino: «Se un Paese è debole, in realtà tenta i suoi nemici di fare una mossa», ha detto.

L’ayatollah Khamenei ha continuato dicendo che le precedenti amministrazioni degli Stati Uniti perseguivano segretamente gli stessi obiettivi di quella attuale, ma la deviazione dell’amministrazione di Trump, la belligeranza, la sedizione e l’avidità per i beni altrui sono evidenti, il che è destinato al fallimento.

Tommaso dal Passo