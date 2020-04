IRAN. Il soft power iraniano che parla spagnolo

Subito dopo la rivoluzione del 1979 in Iran e l’istituzione della Repubblica Islamica divenne chiaro che i media avrebbero avuto un ruolo centrale sia a livello nazionale che nell’esportazione delle idee della rivoluzione all’estero. L’Islamic Republic of Iran Broadcasting, Irib, è stata fondata subito dopo la rivoluzione e ora ha reti televisive per un pubblico di otto gruppi di lingue in tutto il mondo. Trasmette anche programmi radiofonici in molte altre lingue.

Nel 2012, ricorda Radio Farda, Irib ha lanciato un progetto per i paesi e le comunità di lingua spagnola lanciando HispanTV in spagnolo, che funge da piattaforma per la visione iraniana degli eventi mondiali in lingua spagnola, oltre a rafforzare l’influenza iraniana in America Latina.

L’Iran ha sempre visto il continente come un terreno per una potenziale espansione del suo soft power. HispanTV promuove la Repubblica islamica principalmente riferendo sugli eventi mondiali dal punto di vista del regime iraniano. Tuttavia, nel palinsesto rientrano anche programmi che favoriscono direttamente l’Iran: un programma chiamato “Iran” introduce la cultura iraniana come il cibo nazionale, i festival, la musica, l’architettura, ma anche argomenti come l’antropologia o la cartografia.

Le questioni contemporanee sono discusse in un programma chiamato Iran Hoy. Gli argomenti spesso riguardano questioni di attualità che sono molto importanti per l’Iran. Gli episodi più recenti sono stati quindi dedicati alla gestione iraniana della pandemia di coronavirus. Vogliono anche migliorare l’immagine dell’Islam tra il pubblico cristiano. Gestiscono programmi come Islam Responds e Open Dialog. Attualmente ospitano un altro programma chiamato Islamdotcom, in cui spiegano le basi dell’Islam.

Sono poi in onda serie sui latinoamericani che si sono convertiti all’Islam e in ogni puntata si viaggia in tutta l’America Latina, vengono intervistate delle persone cui viene spiegato il perché della loro conversione. HispanTV trasmette anche film o serie iraniane, ma anche documentari su temi specifici che rispecchiano i valori della televisione di stato di Teheran. Ne sono un esempio i documentari sulla rivoluzione a Cuba o sulla situazione politica attuale del Venezuela.

HispanTV è di proprietà di uno Stato, il suo contenuto unilaterale può quindi essere considerato come propaganda del regime iraniano e dei suoi alleati. Si è dimostrato uno strumento di successo per aumentare l’influenza iraniana sul continente e rafforzare l’impronta della Repubblica Islamica nel continente sudamericano.

Maddalena Ingrao