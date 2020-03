IRAN. Il 20% del bilancio per combattere Covid19

L’Iran destinerà il 20% del suo bilancio statale annuale alla lotta contro l’epidemia di coronavirus nel Paese, uno dei peggiori colpiti al mondo. Lo ha dichiarato il presidente Hassan Rouhani il 28 marzo. Il bilancio dei morti iraniani per il coronavirus ha superato le 2.500 vittime, mentre i casi hanno superato i 35mila, ha detto il portavoce del Ministero della Salute Kianoush Jahanpour alla televisione di stato, ripreso da Reuters.

«Siamo in condizioni difficili, in condizioni di sanzioni, ma abbiamo stanziato il 20% del nostro budget quest’anno per il coronavirus (…) e questo potrebbe essere sorprendente per il mondo da un paese sotto sanzioni», ha detto Rouhani nei commenti trasmessi dalla televisione di stato.

Fuori dai mercati internazionali dei capitali e di fronte ad un ulteriore colpo alle sue finanze con il crollo dei prezzi del petrolio che si aggiunge alle sanzioni degli Stati Uniti, l’Iran sta lottando per proteggere la sua economia dalla pandemia del coronavirus. Rouhani ha rassicurato l’opinione pubblica sul fatto che il Paese ha un sistema sanitario forte e in grado di far fronte ad una rapida progressione della malattia. L’assicurazione sanitaria statale coprirebbe il 90% dei costi dei pazienti legati al coronavirus, ha detto il presidente iraniano.

Lo stanziamento di bilancio, pari a circa mille milioni di miliardi di rial, comprenderebbe sovvenzioni e prestiti a basso interesse per le persone colpite dal covid19, ha detto Rouhani. L’importo stanziato equivale a circa 6,3 miliardi di dollari, e sarebbe utilizzato per sovvenzionare cibo e medicine.

La scorsa settimana, Rouhani aveva detto che il governo cercava l’approvazione per ritirare un miliardo di dollari dal fondo patrimoniale sovrano dell’Iran per la lotta contro il coronavirus. Il prelievo del fondo sovrano richiede l’accordo del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, che ha l’ultima parola su tutte le questioni di Stato.

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono aumentate dal 2018, quando il presidente americano Donald Trump è uscito dall’accordo nucleare di Teheran del 2015 con le potenze mondiali e ha reimposto sanzioni che hanno paralizzato l’economia iraniana. Le autorità iraniane, accusando le sanzioni statunitensi di aver ostacolato gli sforzi di Teheran per frenare l’epidemia, hanno esortato altri Paesi e le Nazioni Unite a chiedere a Washington di revocare le sanzioni. Washington ha rifiutato di allentare le sanzioni.

Lucia Giannini