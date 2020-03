INDONESIA. L’Intelligence di Giacarta prevede il picco di COVID19 nel Ramadan

La State Intelligence Agency, Badan Intelijen Negara -Bin, prevede che il picco della diffusione del Covid19 in Indonesia si registrerà durante il mese di Ramadan, riporta Media Indonesia .

Si stima che il picco della diffusione si verifichi tra il sessantesimo all’ottantesimo giorno dal primo caso registrato il 2 marzo scorso.

«Quindi, se calcoliamo, il periodo di punta potrebbe cadere a maggio, in base a questo modello. Proprio quando c’è il mese di digiuno», ha detto il vice direttore del Bin, Afini Boer, in un dibatitto intitolato Unite Against Corona, il 13 marzo.

Afini ha spiegato che il periodo di punta della diffusione in Cina è stato di 60 giorni. Nel frattempo, le autorità britanniche stimano che il periodo di picco scenderà a 130 giorni.

«L’Indonesia in realtà collabora con diverse parti per modellare previsioni da dati esistenti», ha spiegato Afini.

Per quanto riguarda l’apertura informativa del governo che era considerata minima in relazione al virus, Afini ha affermato che la diffusione delle informazioni fosse sufficiente, comprese, le informazioni relative alle distribuzioni di cluster di contagiati.

L’Indonesia ha confermato 35 nuovi casi di Covid-19 nel paese, portando il numero totale di infezioni domestiche a 69, compresi quattro pazienti morti per la malattia virale, riporta Coconuts.

Achmad Yurianto, portavoce dell’Indonesia per le questioni relative al Covid, ha dato l’ultimo aggiornamento in una conferenza stampa a Giacarta dicendo che i casi recenti sono stati identificati dopo aver rintracciato i contatti dei pazienti precedentemente confermati negli ultimi due giorni.

«Il governo ha deciso che a partire da lunedì, i test di laboratorio non saranno condotti solo presso l’Agenzia di Ricerca e Sviluppo del Ministero della Salute – Balitbangkes» ha detto Achmad, aggiungendo che diverse strutture in tutto il Paese saranno in grado di condurre i test, tra cui l’Università di Airlangga a Surabaya.

«Nell’anticipare tutto, la ricerca del contatto è la cosa più importante da fare in modo che possiamo identificare i casi rapidamente, localizzare e isolare i casi positivi in modo che non si diffondano nella comunità… I pazienti che abbiamo appena annunciato sono stati il risultato di una simile ricerca», ha detto Achmad.

Il Portavoce ha detto che i pazienti appena rintracciati provenivano da diverse “regioni”, ma non ha detto la loro posizione specifica. Inoltre, il governo ha detto che hanno ricevuto più di 10.000 kit di test.

Maddalena Ingroia