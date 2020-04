INDONESIA. A Bali il Covid-19 sembra non attecchire

Quasi tre mesi dopo la pandemia di Covid-19 e c’è poco che indichi che l’isola di Bali, località turistica indonesiana, sia in preda a una catastrofe sanitaria pubblica in corso, con soli 86 casi e due morti. Questo nonostante il fatto che l’Indonesia sia ora ampiamente vista come la bomba a orologeria del sud-est asiatico con il più alto numero di casi della regione, con 4.839 casi al 14 aprile. Le infezioni fino ad oggi sono state fortemente concentrate nella popolosa isola di Giava.

Non ci sono storie di ospedali che traboccano, di un forte aumento delle creme o di qualsiasi altra prova aneddotica che il coronavirus stia dilagando sui 4,2 milioni di abitanti dell’isola a maggioranza indù, tra cui migliaia di residenti stranieri. La capitale di Bali, Denpasar, ha quattro crematori che non sembrano essere più attivi del solito, anche se i balinesi a volte seppelliscono temporaneamente i loro morti in attesa di un giorno propizio per eseguire i tradizionali riti funebri. Gli ospedali privati sembrano acquisire solo ora i kit di prova, ma il medico di un’istituzione di Bali dice di aver riferito solo due o tre casi sospetti agli ospedali statali dell’isola nelle passate due settimane senza ricevere alcun feedback, presumibilmente a causa della riservatezza del paziente, riporta Asia Times.

In realtà, gli ospedali statali si rifiutano di rendere pubbliche cifre che potrebbero essere in contrasto con i dati del ministero della Salute, che elenca anche solo 38 casi e due decessi nella vicina catena dell’isola di Nusa Tenggara, tra cui Lombok, Sumbawa, Flores e Timor Ovest con una popolazione complessiva di 9,8 milioni di abitanti.

Con Giacarta e le province circostanti di Giava Ovest e Banten sotto lockdown, il presidente Joko Widodo ha finalmente annunciato lo stato di emergenza nazionale il 13 aprile e ha esortato i funzionari a essere più trasparenti nella condivisione delle informazioni.

Ma non è chiaro cosa significhi il nuovo stato di emergenza sul campo, a parte il fatto di stabilire linee di autorità più chiare. Il presidente si è sentito ancora una volta costretto a sollecitare il suo tanto criticato ministro della Salute, Terawan Agus Putranto, a portare i test con tamponi Covid-19 a diecimila tamponi al giorno. Sarebbe quasi lo stesso numero che il governo ha condotto in tutti gli ultimi due mesi, pari a 41 per milione di persone. Ci sono stati test più rapidi, ma sono molto meno affidabili e non sono inclusi nel conteggio del governo.

La debole politica di distanziamento sociale finora ha visto i passeggeri ammassati sui servizi di autobus e treni di Giacarta, e gli abitanti delle città sono incerti su quali restrizioni di viaggio, se ci saranno, saranno imposte all’abituale esodo dalla capitale Giacarta per le vacanze post-Ramadan del mese prossimo.

Preoccupato per i disordini sociali, Widodo sta lottando per trovare un equilibrio tra la necessità di affrontare un carico sempre crescente di 300-400 nuovi contagi al giorno e il tentativo di mantenere l’economia a un ritmo sostenuto, in modo che i lavoratori del settore informale possano almeno conservare un reddito.

Gli operatori sanitari di Bali hanno dovuto affrontare l’ulteriore minaccia di una recente epidemia di febbre dengue, una malattia a volte fatale che ha sintomi simili all’influenza come la Covid-19. Le piogge tardive sono state responsabili di circa 2.000 casi di dengue nella zona di Ubud e di un numero insolitamente alto nel sud di Bali.

Maddalena Ingrao