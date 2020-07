INDIA. Nuova mossa contro le accaparratrici d’Oro

Il governo di Nuova Delhi ci riprova, e cerca di mettere mano all’oro delle donne indiane o se visto da un altro punto di vista sta cercando di capire quanta evasione fiscale c’è nel paese. Il ministero delle finanze indiano, secondo gulfnews, sta prendendo in considerazione un programma di amnistia per i residenti con una scorta illecita di oro, come parte di uno sforzo per reprimere l’evasione fiscale e ridurre la sua dipendenza dalle importazioni.

Secondo la proposta fatta al primo Ministro Narendra Modi, il governo prevede di chiedere alle persone con partecipazioni non contabilizzate il metallo, di dichiararlo alle autorità fiscali e di pagare i prelievi. La proposta è in una fase iniziale e le autorità chiedono feedback ai funzionari interessati.

Nel 2015 Modi ha svelato tre piani sostenuti dallo stato per cercare di sfruttare la più grande scorta privata d’oro del mondo di circa 25.000 tonnellate detenute da famiglie e istituzioni per tagliare la domanda fisica e ridurre le importazioni fornendo alle persone strade alternative per gli investimenti. I programmi non sono riusciti a generare interesse in quanto una parte della gente non voleva separarsi dal proprio oro, di solito sotto forma di gioielli e indossati in occasioni speciali, mentre altri temevano di essere penalizzati dalle autorità fiscali.

I consumatori che dichiarano il proprio deposito dovranno depositare parte dell’oro legalizzato presso il governo per alcuni anni, hanno affermato. L’amministrazione aveva programmato un programma simile l’anno scorso. Allora l’ufficio delle imposte aveva negato qualsiasi piano per un’amnistia. Qualsiasi proposta di amnesty è piena di rischi poiché la corte suprema del paese ha stabilito che gli indiani non possono rivendicare un’amnistia assoluta a seguito delle critiche secondo cui tali programmi penalizzano i contribuenti onesti.

Quest’anno l’oro è salito a quasi il 30% a un record, dato che la pandemia ha spinto la domanda di paradisi tra un dollaro più debole e bassi tassi di interesse. Con più stimoli all’orizzonte, Goldman Sachs Group Inc. ha affermato che il lingotto è la valuta dell’ultima risorsa e prevede un aumento a 2.300 dollari l’oncia.

Maddalena Ingrao