INDIA. Nuova Delhi si prepara all’esodo dell’industria globale dalla Cina

L’ultima serie di incentivi dell’India per invogliare le imprese a incrementare la produzione nel paese ha già visto le multinazionali spostare le loro catene di approvvigionamento globale dalla Cina.

Il rapporto del sondaggio dell’Ubs Evidence Lab sui Cfo, ripreso da Asia Times, ha mostrato che è già in corso una sorta di esodo per spostare una parte della produzione dalla Cina a seguito dei rischi di guerra commerciale e delle vulnerabilità rivelate dalla pandemia nelle catene di approvvigionamento globale. Quasi il 70% dei Cfo con sede in Cina intervistati e l’86% dei Cfo con sede negli Stati Uniti hanno ammesso di aver spostato o pianificato di spostare una parte della loro produzione.

La decisione è stata causata in parte dalla pandemia, che secondo gli esperti ha esposto i rischi delle aziende che centrano le loro catene di approvvigionamento su un’unica fonte, nella maggior parte dei casi la Cina.

L’India è emersa come una destinazione attraente, in parte a causa di una serie di riforme economiche liberalizzanti.

L’analisi Ubs delle tabelle input/output e della competitività delle esportazioni ha suggerito che circa il 30% delle esportazioni lorde della Cina sono in industrie che non hanno forti vantaggi competitivi sulla catena di approvvigionamento a terra, principalmente nelle industrie di assemblaggio dell’elettronica.

Un precedente sondaggio Ficci-Dhruva Advisors condotto a dicembre 2020 su più di 150 aziende in India ha indicato una tendenza simile. Dopo l’epidemia di Covid e il conseguente probabile spostamento delle catene di approvvigionamento globale dalla Cina ad altre economie, quasi il 70% dei partecipanti al sondaggio ha sentito che l’India ha iniziato a beneficiarne con una discreta quota di produzione che inizia a spostarsi dalla Cina all’India.

Aziende come Samsung Electronics, Nokia, Ericsson, Lenovo, e tutti i principali produttori a contratto di Apple Inc. tra cui Foxconn, Wistron Corp e Pegatron Corp hanno già spostato parte delle loro operazioni in India, ora è la volta di aziende del settore farmaceutico, automobilistico, tessile e di trasformazione alimentare, si stanno anche muovendo fuori dalla Cina.

Gli ultimi rapporti hanno anche detto che il governo giapponese ha stretto un accordo con due aziende, Toyota-Tsusho e Sumida, che lo vedrà offrire assistenza finanziaria per spostare le loro basi di produzione dalla Cina all’India, nell’ambito di un recente programma basato su sovvenzioni per ridurre la dipendenza dalla Cina.

Queste mosse seguono l’intento politico del primo ministro Narendra Modi di trasformare l’India in un centro di produzione globale nei prossimi anni: lo schema quinquennale di incentivi legati alla produzione del governo per l’hardware It e la produzione elettronica è stata una svolta significativa perché incentiva le aziende selezionate a scalare la produzione e ad aumentare il valore aggiunto nazionale.

Graziella Giangiulio