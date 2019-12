INDIA. Il FMI avvisa Nuova Delhi: occhio al taglio del debito per evitare il declassamento

Il governo indiano deve agire rapidamente per invertire il rallentamento economico di un’economia che è stata uno dei motori della crescita globale, ha detto il Fondo Monetario Internazionale. Il calo dei consumi e degli investimenti e il calo delle entrate fiscali si sono combinati con altri fattori per frenare una delle grandi economie mondiali in più rapida crescita, ha detto il Fmi nella sua revisione annuale dell’economia indiana. Dopo aver tolto milioni di persone dalla povertà, l’India è ora nel bel mezzo di un significativo rallentamento economico; affrontare l’attuale recessione e riportare l’India su un percorso di crescita elevata richiede azioni politiche urgenti, afferma Fmi.

Tuttavia, il governo ha uno spazio limitato per aumentare la spesa a sostegno della crescita, soprattutto visti gli alti livelli di debito e il pagamento degli interessi, ha avvertito il Fondo, ripreso da Al Jazeera. Il Fmi ha detto che l’India dovrebbe evitare di usare fondi pubblici per stimolare la crescita ma concentrarsi invece sul taglio del debito per liberare risorse finanziarie che possano essere utilizzate per gli investimenti.

«I progetti di sviluppo economico e le iniziative sociali potenziate in India saranno vitali nei prossimi anni (…) Ma per generare le entrate necessarie a farli decollare, il debito dell’India – tra i più alti dei mercati emergenti – deve essere ridotto» ha detto il FMI nella sua dichiarazione.

Il Fondo, se le cose non cambiassero, dovrebbe declassare significativamente le sue stime di crescita per l’economia indiana nel World Economic Outlook che sarà pubblicato il mese prossimo. Il Fmi, già ad ottobre ha tagliato le previsioni per l’India per il 2019 di quasi un punto percentuale al 6,1 per cento, mentre ha tagliato le prospettive per il 2020 al 7,0 per cento. La Banca centrale indiana ha «spazio per ridurre ulteriormente il tasso di politica economica, soprattutto se il rallentamento economico continuasse».

La Reserve Bank of India ha tagliato cinque volte quest’anno il tasso di riferimento per i prestiti ad un minimo di nove anni, ma nella sua ultima riunione all’inizio di questo mese ha sfidato le aspettative mantenendo invariata la politica. La Banca centrale ha tagliato le previsioni di crescita annuale per l’India al 5 per cento dal 6,1 per cento, in quanto la domanda dei consumatori e l’attività manifatturiera si sono contratte.

L’economia indiana è cresciuta al ritmo più lento degli ultimi sei anni nel periodo luglio-settembre, scendendo al 4,5% dal 7% di un anno fa, secondo i dati del governo.

Graziella Giangiulio