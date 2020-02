INDIA. Economia in crescita tra marzo 2020 e aprile 2021

La Reserve Bank of India ha previsto che l’economia del Paese crescerà ad un tasso del 6% tra aprile 2020 e marzo 2021, in un contesto di ripresa della domanda interna e di allentamento delle tensioni commerciali globali. La banca ha fatto questa previsione in un rapporto pubblicato dopo la prima riunione bimestrale dell’anno del Comitato di Politica Monetaria. Ha inoltre previsto un tasso di crescita del 5% per l’esercizio finanziario in corso che si concluderà il 31 marzo, il peggiore degli ultimi 11 anni. Ciò è in linea con le stime pubblicate recentemente dal governo, riporta Efe.

Secondo la banca, il Pil dell’India interromperà il suo rallentamento nel prossimo esercizio finanziario grazie, tra l’altro, alla ripresa della domanda interna «soprattutto nelle aree rurali (…) La razionalizzazione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel bilancio dell’Unione 2020-21 dovrebbe sostenere la domanda interna insieme a misure per incrementare la spesa rurale e per le infrastrutture», ha detto la banca.

Il budget dell’India per il prossimo anno, presentato il 1° febbraio, include un significativo taglio dell’imposta sul reddito per coloro che guadagnano annualmente tra 500.000 rupie indiane e 2,5 milioni di rupie indiane. Gli individui che si trovano nella fascia di reddito pagheranno un’imposta compresa tra il 10 e il 20 per cento, rispetto al precedente tasso del 20 e del 30 per cento.

L’autorità monetaria ha detto che «l’allentamento delle incertezze del commercio globale dovrebbe anche incoraggiare le esportazioni e stimolare l’attività di investimento», anche se ha avvertito che «l’uscita del coronavirus può, tuttavia, avere un impatto sugli arrivi dei turisti e sul commercio globale».

Nel corso della riunione, i sei membri della commissione di politica monetaria hanno deciso all’unanimità di mantenere invariato al 5,15% il tasso pronti contro termine, dopo averlo tagliato cinque volte l’anno scorso, l’ultima volta in ottobre. La misura consiste nel raggiungere un “obiettivo a medio termine” dell’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo del quattro per cento all’interno di una fascia di +/- 2 per cento.

L’inflazione dei prezzi al consumo in India era balzata al 7,35 per cento nel dicembre dello scorso anno a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, in particolare quelli delle verdure. Si stima che rimarrà al 6,5% nel quarto trimestre dell’anno fiscale in corso. Anche la banca centrale prevede un’inflazione tra il 5,4% e il 5% nel primo semestre del prossimo anno finanziario.

Tommaso dal Passo