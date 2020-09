INDIA. Amnesty International abbandona: il governo la perseguita

Amnesty International ha detto di aver interrotto le sue operazioni in India, licenziando il suo staff e mettendo in pausa le campagne e il lavoro di ricerca a causa di una «incessante caccia alle streghe alle organizzazioni per i diritti umani da parte del governo indiano per accuse infondate e motivate».

Il congelamento dei conti bancari di Amnesty International India da parte del governo, di cui l’organizzazione è venuta a conoscenza il 10 settembre, ha portato a una battuta d’arresto di tutto il lavoro di Amnesty, hai legge sul suo sito web, riporta Asia Times.

L’organizzazione ha detto di aver subito continue vessazioni da parte di agenzie governative, tra cui la Enforcement Directorate, un’agenzia specializzata in indagini finanziarie che fa rispettare le leggi sulle violazioni dei cambi e sul riciclaggio di denaro sporco.

Questa è la seconda volta che Amnesty ha chiuso le operazioni da uno qualsiasi dei suoi uffici in 70 paesi in tutto il mondo dopo la chiusura dell’ufficio in Russia nel 2016. Si stima che circa 150 dipendenti ne saranno colpiti.

Amnesty ha detto di aver visto un collegamento tra la pubblicazione di recenti rapporti e le molestie del governo. Il 28 agosto 2020, ha pubblicato un rapporto sui disordini comunali a Delhi che hanno avuto luogo sei mesi prima, quando il presidente Donald Trump era in visita a Nuova Delhi. Il 5 agosto 2020 ha pubblicato un aggiornamento sui diritti umani in Jammu e Kashmir, un anno dopo che lo Stato è stato spogliato del suo status speciale, diviso in due parti e declassato allo status di territorio da Stato a pieno titolo. Il 13 aprile 2020 ha chiesto allo Stato dell’Uttar Pradesh di smettere di intimidire i giornalisti con leggi repressive durante la pandemia.

Amnesty sostiene che due settimane dopo la sua testimonianza all’udienza del Congresso Usa sui diritti umani in Asia meridionale, incentrata sul Jammu e Kashmir nell’ottobre 2019, è stata oggetto di un’incursione da parte del Central Bureau of Investigation per presunte violazioni del Foreign Contribution Regulation Act, ed è stata deferita per un’indagine sul riciclaggio di denaro.

Amnesty ha detto di aver rispettato tutte le leggi fiscali locali e internazionali. All’inizio del 2019, il Dipartimento delle imposte sul reddito ha indagato su 30 dei suoi piccoli, ma regolari donatori. Non ha trovato alcuna irregolarità, ma Amnesty ha detto che le sue campagne di raccolta fondi ne hanno risentito. Il 25 ottobre 2018, Amnesty ha dichiarato di aver subito una perquisizione della Direzione esecutiva per 10 ore a porte chiuse. Non c’è stata una risposta immediata da parte del governo.

Luigi Medici