Il sonno dell’epidemiologia

Al dottor Gennaro abbiamo chiesto di farci un esempio di aiutarci a capire di come questi dati messi a rete possano essere utilizzati. E lui ci ha parlato del caso Genova, comune, dove è stata riscontrata un’incidenza di mortalità maggiore del 20% in alcuni quartieri rispetto ad altri. Questo consentirà al comune di orientare diversamente gli investimenti in termini di salute pubblica.

Lo strumento per calcolare i giusti numeri c’è ma non si applica, un po’ come a scuola: lo studente è intelligente ma non studia. Per scendere nel dettaglio, Coronavirus, per esempio, il giorno della nostra intervista il 24 aprile 2020, la protezione civile censiva 25.969 decessi, un dato definito da Gennaro: “medio”, ovvero complessivo e non suddiviso per categorie, quali, il sesso, età, patologie pregresse, comunque l’eziologia ci ha detto che quel giorno il tasso di mortalità in Lombardia era di 130 persone su 100.000 persone; Emilia Romagna 75/100.000 persone; 70/100.000 persone in Liguria e ancora Sicilia, Calabria e Sardegna registravano un dato inferiore a 5/100.000 persone. Con una media nazionale di 43/100.000. Il dato è eterogeneo e al contempo mostrava già in piena chiusura-Italia che l’epidemia non si è sviluppata sul territorio nazionale allo stesso modo, ma nemmeno lo ha fatto all’interno delle stesse regioni, questo per esempio, diciamo noi, poteva far ragionare il nostro Governo sul fatto di riaprire quelle regioni e far tornare al lavoro le persone, a scuola gli studenti. Stesso dicasi per le province non colpite anche nelle regioni colpite. Pur mantenendo in essere le procedura per evitare nuovi contagi. Se ci fossero stati inoltre dati aggiornati si sarebbe potuto calcolare lo “spread”, quindi il differenziale della malattia, e il “baseline” ovvero il risultato atteso. Purtroppo non è stato possibile perché l’Italia non era preparata, non aveva studiato in precedenza lo stato di salute degli italiani, pur avendo gli strumenti per farlo. Vedi caso Lombardia, ma c’è speranza, vedi il caso Veneto. Non ne facciamo una questione politica, ne facciamo una questione di buon senso. Il virologo non può parlare di gestione dell’epidemia, e viceversa, l’eziologo non ci può parlare delle terapie, perché questo è un compito che spetta al clinico. Insomma bisognava dare vita a uno staff congiunto di professionalità del settore e cominciare a studiare, comparare i dati. E poi continaure a studiare, la prevenzione si fa con la conoscenza.

Sostanzialmente per dirvela con le parole del dottore: “non leggere i dati significa avere gli occhi chiusi” e per gli italiani è significato morire in un ospedale, lontano da casa, senza nemmeno essere pianti dai propri cari. Non solo, aggiungiamo noi: avendo solo i dati della protezione civile, che seppur ufficiali non avevano nessuna forma di differenziazione, siamo stati obtortocollo bendati. Ma Gennaro è ottimista, ha detto che i dati della Protezione Civile vanno considerati come un punto di partenza… Verso dove? Chiediamo noi?

Verso il risveglio dell’epidemiologia. Il sonno dura da molto, troppo tempo. Gennaro per esempio ci ha detto che quando lui ha lasciato la carica all’Istituto di ricerca, nessuno l’ha sostituito sebbene ci fossero giovani in gamba e in grado di sostituirlo.

Perché? Soliti maledetti soldi! Non importa più la salute è centrale la sanità.

L’Italia come molte altre realtà nel mondo ha vissuto una parcellizzazione della ricerca, perdendo di vista l’obiettivo finale la salute. Quindi ci sono, per esempio, somme di denaro per studiare la relazione tra genetica e salute ma non quella tra ambiente e salute. Gennaro ci fa riflettere su un dato: come comunità per migliorare la condizione dei pazienti facciamo prima a intervenire sull’ambiente o sulla genetica? La risposta la lasciamo a ognuno di voi.

Ora lottiamo contro un Virus, che ha dato origine a una epidemia, anzi a una pandemia, ma sapete che in Italia muoiono ogni anno 50.000 persone per infezioni contratte in ospedale? Lo sapete che l’inquinamento ambientale ha provocato dai 60.000 ai 70.000 morti? Cosa abbiamo fatto per quelle persone?

La nostra chiacchierata con Gennaro finisce, e come capita con gli ottimisti, con una sfida: dare vita in Italia a uno strumento di raccolta dati sullo stato di salute delle persone volto a aiutare lo Stato a prendere i provvedimenti necessari per migliorare lo stato della salute degli italiani trasformando così la Sanità in Salute.