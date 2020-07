HONG KONG. Mega contrazione dell’economia: -9%

L’economia di Hong Kong ha subito una contrazione del 9% nel secondo trimestre 2020, un crollo peggiore del previsto durante la crisi del coronavirus, che è appena al di sotto del calo record di anno in anno stabilito all’inizio del 2020. Già provata dalle proteste antiregime, Hong Kong è preda del coronavirus.

Nelle stime anticipate del governo rivelate il 29 luglio, il prodotto interno lordo si è ridotto nel corso dell’anno per il quarto trimestre consecutivo, in un altro forte calo che ha spinto gli economisti a ridimensionare drasticamente le loro previsioni per i prossimi mesi. Il calo annunciato mercoledì è simile a quello rivisto del 9,1 per cento registrato nei primi tre mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2019. Le stime del Pil di Hong Kong sono state pubblicate mercoledì per rivelare che la performance economica della città è stata anche peggiore di quanto molti temevano. Il 14 agosto il governo rivelerà i dati definitivi del Pil per il secondo trimestre.

Il calo annunciato è simile a quello del 9,1 per cento registrato nei primi tre mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2019, riporta Scmp. È il più forte calo di Hong Kong in un solo trimestre da quando sono iniziate le registrazioni dei dati nel 1974, eclissando il precedente 8,3 per cento di minimo registrato nel terzo trimestre del 1998 durante la crisi finanziaria asiatica.

Un portavoce del governo ha affermato che le condizioni economiche generali della città erano molto deboli nel secondo trimestre del 2020, in quanto la crisi Covid-19 ha continuato a colpire duramente le attività globali e locali. Durante il secondo trimestre del 2020, Hong Kong era ad un punto morto quando il coronavirus si è diffuso in tutto il mondo, con i suoi confini chiusi in tutti i punti di controllo tranne tre.

Tra aprile e giugno, le scuole sono state chiuse, i lavoratori sono rimasti a casa e le regole di distanziamento sociale hanno limitato i servizi di ristorazione nei ristoranti e le riunioni pubbliche.

In mezzo alla chiusura globale, nel trimestre gli arrivi dei turisti sono diminuiti di quasi il 100 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La spesa per consumi privati, componente chiave del Pil che misura la spesa per consumi di beni e servizi, è crollata del 14,5 per cento nel secondo trimestre rispetto all’anno precedente, in peggioramento rispetto al calo del 10,6 per cento del primo trimestre. Il governo ha previsto che il Pil per l’intero anno si sarebbe ridotto di una percentuale compresa tra il 4 e il 7 per cento.

Il numero di nuove infezioni locali registrate ogni giorno è salito di oltre 100 per l’ottavo giorno consecutivo il 29 luglio, spingendo il numero di casi della città oltre i 3.000.

Lucia Giannini