HARD ROCK. Gli AC/DC in testa alla classifica inglese

La band australiana degli AC/DC ha ottenuto il primo posto nelle classifiche inglesi dopo oltre un decennio. L’album Power Up è entrato in classifica e sta per diventare l’album più venduto del 2020. L’album ha registrato 62.000 vendite, superando Kylie Minogue, che solo la scorsa settimana, secondo la Official Charts Company, ha ottenuto 55.000 vendite con il suo album DISCO. L’ultima volta che gli AC/DC sono arrivati in cima alle classifiche è stato con la colonna sonora del film Iron Man 2 della Marvel nel 2010, riporta il Belfast Telegram.

La band oggi ha un line up formato dal fondatore Angus Young, 65 anni, Brian Johnson, 73, Phil Rudd, 66, e Cliff Williams, 70, oltre a Stevie Young, 63.

Angus ha detto a OfficialCharts.com: «Un grande grazie a tutti coloro che hanno messo il loro tempo, sforzo e creatività per portare Power Up al numero uno. Un grande ringraziamento anche a tutti i nostri fan, vecchi e nuovi. Voi siete, e siete sempre stati, la nostra ispirazione guida».

Power Up ha battuto comodamente l’album di ritorno dei McFly Young Dumb Thrills, al numero due, e Believe di Andrea Bocelli, al numero tre.

Gli AC/DC sono stati fondati in Australia nel novembre 1973 dai fratelli Malcolm e Angus Young, e hanno lanciato successi come Highway To Hell e Back In Black.

La band ha avuto una serie di cambiamenti di formazione nel corso degli anni, tra cui un periodo con il frontman dei Guns N’ Roses Axl Rose come cantante solista, stante la malattia di Brian Johnson che torna nella band dopo che un trattamento sperimentale ha risolto un problema di udito che lo aveva costretto ad abbandonare il loro tour mondiale Rock Or Bust nel 2016. I medici lo avevano avvertito che rischiava di diventare sordo se avesse continuato ad esibirsi, e Rose lo sostituì per un breve periodo alla voce solista.

Il fratello di Angus, il chitarrista Malcolm Young è morto a 64 anni nel 2017 a causa di una malattia ed esser stato costretto a lasciare la band nel 2014. La band ha detto che Power Up è un tributo a lui dedicato.

Tommaso Dal Passo