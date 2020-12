GUERRA FUTURA. Gli UAV sono invisibili ai radar. Come abbatterli?

La guerra del Nagorno-Karabakh ha certificato che gli Uav hanno avuto un ruolo enorme nella sconfitta delle forze armene.

Ma il risultato più sorprendente è stata la distruzione delle difese aeree armene: praticamente tutti i sistemi di difesa aerea dell’Armenia sono stati distrutti, lasciando alle forze armene solo i Manpad per la difesa aerea.

Nei video forniti dall’Azerbaigian, ripresi dai droni di sorveglianza o dal drone d’attacco stesso, non vi è alcuna prova che un radar o un sistema di difesa aerea armeno abbia rilevato l’Uav prima che fosse colpito e distrutto. Nei video si vedono in realtà delle parabole radar che girano mentre vengono colpite dagli Uav, come avvenuto negli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi ad Abqaiq e Khurais, nel 2019.

La questione centrale sollevata dagli attacchi in Arabia Saudita e nel Nagorno-Karabakh è perché i sistemi di difesa aerea e i radar non hanno rilevato le minacce dei droni in arrivo.

Ad esempio Israele si è specializzato nel dare la caccia a razzi piuttosto piccoli lanciati principalmente da Hamas a Gaza, i Qassam, che non sfuggono al sistema Iron Dome.

Gli Uav non hanno motori caldi; sono alimentati da piccoli motori a combustione interna che funzionano a batteria. E molti Uav sono costruiti in plastica o in materiali compositi, alcuni costruiti in legno, quindi le uniche parti metalliche sono i motori, che sono tipicamente piuttosto piccoli o per nulla visibili.

Un buon esempio è il Bayraktar TB2, che è fatto di compositi e Kevlar, non di metallo. Utilizza un piccolo motore a combustione interna austriaco che si trova all’interno della fusoliera e nella parte posteriore dove aziona un propulsore a spinta, anch’esso in composito. Anche se è grande, ha a malapena una firma Ir e la sua firma radar è piuttosto piccola, forse troppo piccola per essere facilmente individuata.

Ci sono radar in grado di rilevare piccoli droni, ma la maggior parte dei sistemi di difesa aerea convenzionali non li ha. Questi nuovi radar funzionano in modo diverso rispetto ai radar convenzionali – hanno una scansione ad altissima risoluzione e dispongono di algoritmi informatici che hanno dati di firma su diverse minacce di droni.

Quando ci sono abbastanza immagini radar da passare attraverso il database del computer, l’avvistamento di un drone può essere confermato dal sistema radar e può continuare a tracciare l’oggetto.

Guardando oltre i radar, ci sono altri modi per rilevare un drone. È possibile rilevare le trasmissioni di un drone e localizzarlo in questo modo, attraverso la triangolazione. In alcuni casi, un drone può essere rilevato da sofisticati sensori ottici. E se il drone fa abbastanza rumore, può essere rintracciato acusticamente.

Un moderno sistema di rilevamento dei droni probabilmente utilizza tutti questi metodi in combinazione e dispone di un elegante software per fondere insieme tutte le informazioni in tempo quasi reale per raggiungere una soluzione sulla sua traccia e come eliminare il drone come minaccia.

C’è stato un solo sistema di questo tipo attivo nel Nagorno-Karabakh che è stato portato in guerra dai russi alla fine della guerra. Per quanto è noto, il sistema di disturbo Krasukha è stato introdotto per proteggere una base russa vicino a Yerevan. Anche così, i russi sostengono di aver messo fuori uso 9 droni Bayraktar.

Sembra anche che l’attacco e i droni suicidi fossero collegati, attraverso i centri di comando, ai droni di sorveglianza. In pratica, ciò significava che i droni di sorveglianza potevano individuare e rintracciare obiettivi e le informazioni sarebbero state utilizzate per chiamare il drone di attacco più vicino.

Questa caratteristica si vede in molti dei video che il ministero della difesa azero ha fornito online dove il drone di sorveglianza sta visualizzando il bersaglio ma dove i razzi lanciati dai droni arrivano da una diversa angolazione e altitudine.

Un problema chiave per i progettisti è che attualmente la gamma di radar ad alta definizione necessari per l’identificazione di Uav e piccoli missili da crociera è limitata. È necessaria una nuova tecnologia per estendere in modo significativo la gamma.

Lucia Giannini