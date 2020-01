GRECIA. Nasce il gasdotto EastMed per bloccare l’epansionismo turco

Grecia, Cipro e Israele hanno firmato un accordo per la realizzazione di un gasdotto destinato a trasportare il gas dal Mediterraneo orientale all’Europa. La mossa avviene in mezzo alle tensioni con la Turchia per le proprie attività nell’area e all’accordo marittimo con la Libia che espande le rivendicazioni di Ankara su una vasta area di mare ricca di gas; accordo poi rafforzato da parte turca con il voto favorevole all’invio di truppe in Libia del 2 gennaio.

Il gasdotto EastMed, lungo 2.000 chilometri, sarà in grado di trasferire tra i nove e i 12 miliardi di metri cubi all’anno dalle riserve di gas offshore tra Israele e Cipro alla Grecia, per poi passare all’Italia e ad altri paesi del sud-est europeo, riporta Afp. La scoperta delle riserve di idrocarburi nel Mediterraneo orientale ha scatenato una corsa alle ricchezze energetiche e una fila tra Cipro e la Turchia, che occupa il nord dell’isola.

Il primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Presidente cipriota Nicos Anastasiades hanno siglato l’accordo su EastMed che dovrebbe rendere Cipro, la Grecia e Israele anelli chiave della catena di approvvigionamento energetico europeo. L’obiettivo è quello di contrastare lo sforzo della Turchia per estendere il suo controllo al Mediterraneo orientale. La Turchia deve già affrontare le sanzioni dell’Unione Europea sulle navi alla ricerca di petrolio e gas al largo di Cipro, il cui governo a Nicosia non è riconosciuto da Ankara.

La Grecia ha risposto con rabbia all’accordo Turchia-Libia siglato a novembre 2019, espellendo l’ambasciatore libico e sollecitando l’Onu a condannarlo. Parte dell’accordo stabilisce un confine marittimo tra Turchia e Libia, che secondo la Grecia non tiene conto dell’isola di Creta, territorio greco.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto a novembre di prevedere attività di esplorazione energetica congiunta con la Libia nel Mediterraneo orientale. Il suo governo insiste che la Repubblica turca di Cipro del Nord – riconosciuta solo da Ankara – ha il diritto di esplorare l’intera isola.

L’alleanza EastMed «è di enorme importanza per il futuro energetico dello Stato di Israele e per il suo sviluppo in una potenza energetica e anche dal punto di vista della stabilità nella regione», ha detto Netanyahu in una dichiarazione rilasciata mentre lasciava Israele per la Grecia dove si è svolta la cerimonia di firma, il 2 gennaio. Il costo del progetto dal Mediterraneo orientale all’Italia è stimato in 6 miliardi di euro.

Il ministro dell’Energia greco Kostis Hatzidakis l’ha definito «un progetto di pace e cooperazione» nonostante le «minacce turche». Poiché la nuova fonte di energia non sarebbe in concorrenza con le forniture russe all’Ue, non costituisce un grande cambiamento nella dinamica geopolitica del mercato energetico europeo.

Il quotidiano economico greco Kathimerini ha detto il 1° gennaio che Atene e Nicosia hanno avuto fretta di finalizzare EastMed «per contrastare ogni tentativo del vicino turco di fermare il progetto».

Lucia Giannini