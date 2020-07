GOLFO DI GUINEA. La nuova casa della pirateria

L’Ufficio marittimo internazionale, Imb, ha avvertito che quest’anno sono aumentati gli attacchi contro le navi e i loro equipaggi, con il Golfo di Guinea che sta diventando sempre più pericoloso per la navigazione commerciale in quanto rappresenta il 90% dei sequestri marittimi in tutto il mondo.

Il 15 luglio l’Imb ha dichiarato che quest’anno, secondo l’ultimo rapporto sulla pirateria, 77 marittimi sono stati presi in ostaggio o rapiti per il riscatto da gennaio: «La violenza contro gli equipaggi è un rischio crescente in una forza lavoro già sotto immensa pressione», ha detto il direttore Imb Michael Howlett, ripreso da Defence Web, «Nel Golfo di Guinea, gli aggressori armati di coltelli e pistole prendono di mira gli equipaggi di ogni tipo di nave. Sono tutti vulnerabili», ha poi detto.

Finora quest’anno, 49 membri dell’equipaggio sono stati rapiti per il riscatto nel Golfo di Guinea e tenuti prigionieri a terra per sei settimane. Le tariffe stanno accelerando, con 32 equipaggi rapiti solo negli ultimi tre mesi. E gli incidenti si stanno verificando anche al largo: due terzi delle navi sono state attaccate in alto mare da circa 20 a 130 miglia nautiche al largo delle coste del Golfo di Guinea, ha detto l’Imb. «Dobbiamo cambiare il rapporto rischio/rendimento per i pirati che operano all’interno del Golfo di Guinea. Senza un deterrente adeguato e proporzionato, i pirati e i predoni diventeranno più spietati e più ambiziosi, aumentando il rischio per i marittimi», ha detto Howlett.

Nel complesso, l’Imb ha detto che i dirottamenti globali di navi sono al loro minimo dal 1993. In totale, il Centro di segnalazione della pirateria dell’Imb ha registrato 98 incidenti di pirateria e rapine a mano armata nella prima metà del 2020, rispetto ai 78 del secondo trimestre del 2019. La Somalia è stata per molti anni l’epicentro della pirateria marittima, ma quest’anno non sono stati segnalati incidenti al largo della Somalia: «Le navi sono esortate a continuare ad attuare le pratiche raccomandate dai Principi di migliore gestione durante il transito in queste acque. I pirati somali mantengono ancora la capacità di effettuare attacchi», ha ammonito l’Imb.

Lucia Giannini