GIAPPONE. Tokyo verso un nuovo stato di emergenza causa COVID 19

Il governo del primo ministro giapponese Yoshihide Suga è pronto a dichiarare lo stato di emergenza per la seconda volta, a causa della recrudescenza della pandemia Covid-19, forse questa settimana, per combattere i casi in aumento a Tokyo e nelle zone circostanti.

Come riporta Nikkei, l’emergenza coprirebbe la capitale e le prefetture vicine di Kanagawa, Saitama e Chiba. Il primo stato di emergenza è stato dichiarato il 7 aprile dello scorso anno e si è protratto fino a fine maggio. «Noi, come governo, stiamo prendendo in considerazione la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza (…) Elaboreremo i dettagli il prima possibile per ridurre efficacemente i rischi di infezione mentre si mangia e si beve», ha detto Suga, aggiungendo che gli esperti avevano sottolineato quanti casi confermati provenivano da ristoranti e bar.

Suga ha accennato che l’emergenza potrebbe concentrarsi su tali strutture, a differenza delle precedenti chiusure di scuole e altre strutture. Il primo Ministro nipponico ha detto che il Parlamento, che si riunisce questo mese, discuterà la gestione del virus secondo la legge riveduta sulle malattie infettive «al fine di adottare misure più efficaci combinando incentivi e multe».

Sempre secondo Nikkei, il governo non intende porre restrizioni alle scuole, dalle elementari fino alle università. Le scuole non sono state collegate a molte infezioni, e i giovani hanno meno probabilità di sperimentare gravi sintomi di coronavirus. Anche l’esame di ammissione all’università nazionale, che inizierà il 16 gennaio, si terrà come previsto, secondo il governo giapponese. Molte autorità locali hanno chiuso le scuole durante l’emergenza della scorsa primavera. Ma i funzionari governativi non vorrebbero ripetere la misura, dato che presto inizierà un nuovo semestre e la stagione degli esami di ammissione si protrarrà fino a marzo.

Il governo si sta consultando con i partiti di governo sul piano d’emergenza e prenderà la decisione finale dopo aver ascoltato le opinioni di un gruppo di esperti. Lo stato di emergenza permetterebbe ai governatori delle prefetture designate di chiedere ai cittadini, con una chiara posizione giuridica, di astenersi dall’uscire. Si potrebbe chiedere ai ristoranti e ai negozi di chiudere o di ridurre gli orari di apertura.

L’indice Nikkei Stock Average è crollato nelle prime ore del mattino del 4 gennaio, a un certo punto è sceso di oltre 400 punti, o dell’1,5%, a causa del crescente numero di infezioni nel paese e la prospettiva di un’emergenza ha fatto salire l’indice a livelli mai visti in 30 anni. L’indice ha chiuso lo 0,7%, a 27.258, con alcuni investitori che hanno comprato il calo sperando in un ulteriore allentamento monetario e in uno stimolo fiscale.

Suga ha anche ribadito che il suo governo mira ad avviare le vaccinazioni già alla fine di febbraio. Gli operatori sanitari, gli anziani e il personale delle case di cura riceveranno le prime vaccinazioni. Si prevede che le aziende farmaceutiche statunitensi finiscano di preparare i dati dei test clinici in Giappone questo mese, prima del febbraio inizialmente previsto, «a seguito di una forte richiesta da parte del governo giapponese», ha detto il premier.

Il briefing di Suga è arrivato dopo che sabato i governatori di Tokyo e le tre prefetture vicine hanno avuto colloqui con Yasutoshi Nishimura, il commissario all’emergenza pandemia del governo, e hanno chiesto una dichiarazione di emergenza.

Spetta al primo Ministro dichiarare lo stato di emergenza, sulla base di due fattori principali: la preoccupazione per la vita e la salute della popolazione e il timore che infezioni rapide possano minare l’economia.

Le richieste di emergenza per la chiusura di imprese o per orari più brevi non sarebbero giuridicamente vincolanti. Tuttavia, i governatori sarebbero in grado di emanare istruzioni e pubblicizzare i nomi delle aziende che ignorano le linee guida senza giustificazione.

I governatori avrebbero anche un maggiore margine di manovra per invadere i diritti individuali. I terreni o gli edifici, ad esempio, potrebbero essere confiscati per allestire una struttura medica temporanea, anche senza il consenso del proprietario. I governatori avrebbero anche il potere di organizzare la vendita di beni di prima necessità, come forniture mediche e cibo.

Antonio Albanese